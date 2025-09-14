A Coruña disfruta del festival Son&Mar en un fin de semana lleno de música, nostalgia y café

Este fin de semana A Coruña ha disfrutado por todo lo alto del festival Son&Mar. La cita, que integra seis eventos a lo largo del mes de septiembre, arrancó este fin de semana con el Freestyle Master Series, PetaZeta Pop XXL y la Coffee Party.

El festival, que se celebra en el Puerto de A Coruña, empezó el viernes con el Freestyle Master Series y contó con el debut de la octava temporada de FMS en España. De esta manera, la ciudad fue la elegida para el arranque de la liga de las estrellas del freestyle.

El público enloqueció con las batallas de raperos como Nez vs. Sweet Pain, Arkano vs. Dani VK, Alek vs. Fabiuki, Baron vs. Nitro y Zasko vs. Sweet Pain. En total, unas 3.000 personas vibraron al unísono de estos nombres.

El sábado llegó el turno de la PetaZeta Pop XXL, una experiencia musical para los amantes del pop de los 90 y 2000, el reggaetón clásico y los summer hits. Y lo cierto es que el puerto de A Coruña vibró con cada uno de los temas que los transportaron de vuelta a otras épocas de sus vidas con las voces de Paulina Rubio, La Oreja de Van Gogh o Estopa.

Para poner la guinda a un fin de semana redondo llegó este domingo la Coffee Party XXL, la fiesta de moda que arrasa en grandes ciudades de todo el mundo y que permitió al público disfrutar a lo grande en el muelle de Batería.

De acceso gratuito, el evento arrancó a las 11:00 horas para que el público pudiera degustar un rico café de Waco. La comida y la cena corrieron a cargo de la mano de Coruña Cocina, gracias al buen hacer de Antonio Amenedo, Alma García y Álvaro Victoriano, que transformaron los mejores productos locales en deliciosos platos.

La música tampoco faltó y llegó con Mestizo, el tardeo de Atlantic Beach Club. La sesión arrancó a las 18:00 horas y contó con las actuaciones de Nadia Boulif, Shia, Junior, Hûmbe, Pachirulo, Santiso, Gaste y Carol, ofreciendo una forma única de disfrutar de un domingo diferente ya desde por la mañana en buena compañía.

El fin de semana que viene llegará el turno de la UniFest, Modo Perreo y Wake Up Weekend, que prometen seguir llenando de música, diversión y buen ambiente el Puerto de A Coruña. Con esta segunda jornada, Son&Mar continuará ofreciendo experiencias para todos los gustos y edades, consolidándose como uno de los festivales imprescindibles del verano en la ciudad.