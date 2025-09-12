Suede actuará en A Coruña en 2026: será el 17 de marzo en la sala Pelícano

A Coruña será la única parada gallega de Suede en su tour de 2026. La banda británica de rock alternativo ofrecerá un concierto el 17 de marzo del próximo año en la sala Pelícano dentro de su gira europea para presentar Antidepressants.

Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao son las otras paradas que la banda realizará en España. Las entradas para acudir a los conciertos saldrán a la venta el viernes 19 de septiembre, aunque será posible acceder a la preventa el miércoles 17. Ambas, en esmerarte.com y lasttour.com.

Formado en 1989 en Londres, el grupo tuvo un parón de unos siete años hasta 2010. Desde entonces, Suede no ha parado y este mes de septiembre de 2025 ha presentado su décimo álbum, Antidepressants, que muchos describen como un golpe de autoridad.

La veterana banda de britpop ha recibido por este último trabajo muy buenas críticas: ha sido calificado como "desafiante" y "embriagador". Continuación de su trabajo Autofiction (2022), con la que los ganadores del Premio Mercury consiguieron su posición más alta en las listas de ventas en más de 20 años, la gira promete un gran espectáculo.

"Esta pasión y vitalidad es lo que ha impulsado el sonido de su décimo álbum de estudio", remarcan los promotores del concierto. Mientras, el grupo ha agradecido la respuesta del público: "Estamos deseando poder vivirlo con vosotros en el tour del próximo año".