La sala Garufa lanza un comunicado tras el vídeo de Feijóo cantando "Me gusta la fruta"

El pasado sábado, 6 de septiembre, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo visitó A Coruña, donde celebró por adelantado su 64º cumpleaños, subiéndose al escenario de una emblemática sala de conciertos de la ciudad: el Garufa Club. Todo durante un concierto del grupo Garufa Blue Devils Big Band.

Horas después, el expresidente de la Xunta de Galicia, difundió un vídeo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales cantando Mi limón, mi limonero en el escenario del local coruñés, al que acompañó con la frase "Me gusta la fruta" que acuñó la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un vídeo que ha llevado a la sala Garufa Club a lanzar un comunicado a través de sus redes sociales con el fin de tomar distancia y evitar así las confusiones, debido a los insultos que han recibido en las últimas horas.

En su escrito el Garufa recalcó que es "una sala de conciertos legalmente establecida y con una trayectoria de 34 años dedicada a la música en vivo. A lo largo de toda su historia Garufa Club no ha discriminado, o impedido la entrada, a nadie por su ideología, etnia, religión, u orientación sexual o, en definitiva por cualquier condición personal o ideológica".

También precisaron que el 6 de septiembre no se celebró ninguna fiesta privada, sino una actuación más de su Big Band residente. Como es habitual, varios de los asistentes que cumplían años fueron invitados a subir al escenario, entre ellos Feijóo. "Del contenido de dichas intervenciones o de la calidad de las mismas, evidentemente la sala no se hace responsable", añadieron.

La sala destacó, asimismo, que el tema "Mi limón, mi limonero" es recurrente en el repertorio del grupo, independientemente de quién se encuentre entre el público. Por último, lamentaron que tras el episodio se haya llegado a calificar al Garufa Club como "karaoke o prostíbulo", lo que, según recalcan, "ningunea y resta valor a todo nuestro trabajo de estos años".