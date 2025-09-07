El Recorda Fest despide una nueva edición en A Coruña ante 20.000 asistentes

El Recorda Fest puso este sábado el broche final a su tercera edición en A Coruña, en la que colgó el cartel de 'sold-out' en los abonos y sumó cerca de 20.000 asistentes. Por el escenario ubicado en el puerto coruñés pasaron nombres como Fran Perea, Juan Magán, Leire o Xoel López en dos jornadas de buena música.

Entre las canciones más coreadas no faltaron clásicos como Bailando por ahí o Ella no sigue modas con el electrolatino de Juan Magán; Rayos de sol o Mi reina de Henry Méndez o No importa que llueva y Pan y mantequilla de Efecto Pasillo.

Otro de los momentazos del festival lo protagonizaron Fran Perea y Leire Martínez. La excantante de La Oreja de Van Gogh demostró en su concierto el cariño que despierta entre los fans con temas como Último vals o Rosas. Antes, junto a Perea, interpretó Qué va a ser. El artista también recordó sobre el escenario coruñés a su padre, fallecido recientemente y quien "amaba A Coruña".

Entre quienes en esta edición repetían en el cartel del Recorda estaba Álvaro de Luna. El cantante iluminó el puerto con En tu costado, apoyado por las linternas de los móviles de los asistentes al festival.

En la primera jornada, Xoel López hizo corear a todo el público tocando en casa con canciones como Que no o Todo lo que merezcas.

También pasaron por el escenario grupos como Lori Meyers, que recordó su última actuación en A Coruña junto a la playa de Riazor, o La La Love You con su imprescindible El fin del mundo.

A la música, además de los típicos foodtrucks, se sumaron exhibiciones de fútbol freestyle y breakdance y una exhibición de remo en seco de la Asociación de Dragon Boat Bolboretas Coruña.