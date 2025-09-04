El grupo Capercaillie celebra 40 años con un concierto en A Coruña

El próximo 10 de septiembre la banda escocesa Capercaillie celebrará 40 años sobre los escenarios participando en Folk no Colón. El concierto será a las 20:30 horas y las entradas ya están a la venta en ataquilla.com.

La cita traerá a la ciudad a una de las agrupaciones de música celta más conocidas a nivel internacional en un ciclo que busca dar visibilidad a la música folk gallega e internacional.

Esta será su primera actuación en Galicia dentro de sus cuatro décadas de trayectoria. El concierto de Capercaillie en A Coruña hará un repaso a algunos de los temas más conocidos de su carrera y las nuevas versiones sinfónicas de su último trabajo, ReLoved, grabado con la BBC Scottish Symphony Orchestra y con la vocalista Karen Matheson, alabada por Sean Connery.

Desde su creación, la banda fue una de las pioneras en la internacionalización de la música tradicional gaélica.

Entre sus logros está el lanzamiento de diez discos, la venta de un millón de copias y conciertos en más de 30 países.

El ciclo Folk no Colón comenzó de la mano de Treixadura y Abraham Cupeiro en mayo y continuará en otoño con Milladoiro, Tiruleque, Felisa Segade, Xabier Díaz & Abufeiras de Salitre y Carlos Núñez.