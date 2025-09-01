Cristina Branco, Dakidarría, Queralt Lahoz o El Pony Pisador actuarán en el San Froilán 2025 en Lugo

Lugo calienta motores para su San Froilán 2025. Una de las fiestas más esperadas por los lugueses contará este año con las actuaciones de Cristina Branco, Dakidarría, Queralt Lahoz o El Pony Pisador, que se suman a las ya confirmadas con anterioridad: Tanxugueiras, Xoel López o Daikidarría, entre otros muchos artistas.

Así lo han dado a conocer esta mañana el teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, y la concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro. Las fiestas de San Froilán 2025 serán del 4 al 12 de octubre en la ciudad y su cartel combina "tradición y vanguardia, voces consolidadas y propuestas emergentes".

"San Froilán no es solo un calendario de conciertos, sino una oportunidad para mostrar la identidad cultural de Lugo y poner en valor la ciudad como capital de la música y la convivencia. Queremos que vecinas y visitantes vivan la fiesta como una experiencia colectiva en la que se unan música, gastronomía y tradición", señaló Arroxo.

Ferreiro añadió que la programación apuesta por la incorporación de bandas y proyectos de distintos puntos de España e incluso de Portugal, enriqueciendo el diálogo cultural: "Es fundamental dar espacio a artistas gallegos como Dakidarría o De Ninghures, que trabajan nuestra música desde una perspectiva contemporánea, pero también abrirnos a propuestas como las de Queralt Lahoz o Nogen, que aportan nuevos lenguajes".

Tanxugueiras, Xoel López, Lia Kali, Consorcio, Guadi Galego, Biznaga, Bala, Vera Fauna, Patáx y Lucía Pérez. A ellos se suman Dakidarría, Queralt Lahoz, Cristina Branco, Irmaus da Raia Seca, Germán Díaz, El Nido, SonDeSeu, Uxía, Nogen, Anxo Araujo, El Pony Pisador, Abril, De Ninghures, Mocho Gris, Loita Amada, Festikultores y Duendeneta son los artistas confirmados para este 2025.

La edil de Cultura concluyó que esperan que tanto la ciudadanía como los visitantes "sientan las fiestas como propias, disfrutando no solo de los conciertos en las plazas Horta do Seminario, Santa María y Mosqueira, sino también de la animación de calle y de las actividades en los barrios". Quedan, sin embargo, más conciertos, pasacalles y actuaciones de orquestas por confirmar.