La sala Mardi Gras, en A Coruña, acoge 18 conciertos internacionales hasta finalizar 2025

La nieta de Woody Guthrie, Sarah Lee Guthrie llega a Monte Alto acompañda por dos bisnietas del gran patriarca del folk americano. Sala Mardi Gras.

La sala Mardi Gras ha hecho pública la lista de conciertos hasta final de 2025, que incluye hasta 18 propuestas internacionales que pisarán A Coruña y, en concreto, el barrio de Monte Alto.

Desde Estados Unidos llegará el 30 de agosto el grupo The Avengers, para abrir un largo cartel que abarcará los próximos cinco meses,

En septiembre, llegará desde el otro lado del Atlántico Sarah Lee Guthrie ft. Guthrie Family Singers el día 9 y Hannah Aldridge el día 14. Por su parte, el día 11 actuará Jacque Falcheti, procedente de Brasil.

Octubre dejará hasta tres nacionalidades diferentes: la croata con Vanja Sky el día 11, la inglesa con Juliet’s Not Dead el día 19 y la francesa con Franck Carducci & Mary Reynaud el día 22.

Noviembre es el mes grande, con hasta ocho programaciones. Desde Alemania llegará Bikini Beach el día 2, y siete días más tarde es el turno de WyattE, procedente de Bélgica. Complementan esa semana Los Sustos y ByWater Call procedentes de México y Canadá los días 10 y 11. Cierran el mes un conjunto de bandas alemanas el 19, The Meteors desde Reino Unido el 23 y Bob Wayne & The Outlaw Carnies + Jay Munly desde Estados Unidos el día 25.

Para clausurar el Amazing Festival, aterrizan desde Francia los días 2 y 15 de diciembre los grupos The Spitters y Pythies, y el día 7 desde Reino Unido The Molotovs.