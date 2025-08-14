Locos por la música hace vibrar a María Pita en A Coruña: el pop-rock de varias generaciones, a escena

Locos por la Música no ha decepcionado. La tercera visita del evento ha reunido a muchas personas entre el público que demandó música de calidad y disfrutó de un gran momento en compañía de sus seres más queridos, con la música como excusa.

Con una propuesta que apuesta por reunir a grupos icónicos del pop y del rock español de décadas pasadas, María Pita vibró con cada una de las canciones.

La primera hora la protagonizaron La poptelera y Soraya. Con su repertorio habitual, no dudaron en conquistar al público con sus éxitos más habituales.

La franja entre las 21:00 y las 23:00 fue para Dj Cherry Coke, ejerciendo de bisagra de Javier Ojeda y Melocos.

Para el tramo de cierre, No Me Pises que Llevo Chanclas se sumaron a Nacha Pop y Cómplices, que puso el punto y final al concierto.

A Coruña no ha sido la única parada de este evento. Madrid, Valencia, Málaga, Zaragoza o Sevilla ya disfrutaron de este espectáculo, que se consolida en el cartel herculino.