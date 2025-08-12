WOS Festival x SON Estrella Galicia completa su programación en Santiago: cartel completo

WOS Festival X SON Estrella Galicia ha completado el cartel de su VIII edición con 15 incorporaciones. El evento, que se celebrará del 11 al 14 de septiembre en Santiago de Compostela, suma así nuevos registros y experiencias para el público, que podrá presenciar en primera personas la apuesta del festival por la diversidad de orígenes y género.

Este evento se consolida como un referente en cuanto a la conexión con la electrónica de vanguardia y la exploración sonora. WOS Festival suma ocho estrenos en España: y es que Santiago es la ciudad elegida por artistas internacionales para presentar sus nuevos trabajos y directos con visuales.

Es el caso de Carrier (Rhythm Immortal, con visuais de Riyo Nemeth), de la escocesa KAVARI (premiere estatal do novo EP este outono), de la londinense Klein (con su último trabajo thirteen sense), de los norteamericanos Purelink (con su segundo LP, Faith), de Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori (con su performance audiovisual A Forbidden Distance), y de los conciertos audiovisuales de Sara Persico & Mika Oki (Sphaîra), del inglés Rainy Miller (Joseph, What Have You Done?) y del egipcio ZULI (Lambda).

Esta será la primera ocasión, además, en la que será posible ver en Galicia el nuevo directo del dúo ucraniano Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko, que presentan Гільдеґарда, o el de la norteamericana Niecy Blues son su Exit Simulation. También será el estreno gallego de la propuesta inmersiva In uno spazio immenso, primer proyecto colaborativo entre Grand River & Abul Mogard que cuenta con el diseño de luces de MFO (Marcel Weber); y del EP LAHAR, de los indonesios KUNTARI.

Completan el cartel tres propuestas gallegas que demuestran el talento local. BFlecha b2b Mwëslee, con un dj set diseñado especialmente para WOS por el 15ª aniversario del sello Arkestra; Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez, una confluencia americana y gallega nacida en Barcelona; y Malandrómeda & Caamaño, proyecto musical que Hevi (Malandrómeda) y Sabela Caamaño (Caamaño & Ameixeiras) darán a conocer en Santiago.

Estos 15 nombres se suman a los confirmados con anterioridad por la dirección del festival: Abdullah Miniawy, aya & MFO present hexed!, Batu, Beatrice Dillon, Carme López, CCL, Djrum, Lord Spikeheart, Los Thuthanaka, Masayoshi Fujita, Nazar, Objekt, Simo Cell y Tarta Relena.