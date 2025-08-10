A Coruña se emociona con Zahara en el regreso de los conciertos a María Pita

Concierto de Zahara en las Fiestas de María Pita 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Este domingo la música regresa a la plaza de María Pita con la actuación de Zahara. Después de cinco días de Festival Noroeste —en el que el escenario de la plaza principal sirvió como una de las principales novedades— las Fiestas de María Pita retoman su programación.

En su actuación, que comenzó pasados unos minutos de las 22:00 horas, la artista ofrece un espectáculo de pop electrónico en el que predominan contrastes visuales y sonoros marcados desde las luces hasta su vestuario.

Zahara subió al escenario y con un traje de volantes azules del que dejó solo la parte de abajo para mostrar su camiseta del Michis Army en un guiño a su canción Tus michis.

Inicio del concierto de Zahara en las Fiestas de María Pita 2025 de A Coruña. Carmen G. Mariñas

En compañía de Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y Xavi Molero, la cantante presentó los temas de su último trabajo Lento Ternura, que también da nombre a su última gira.

Al poco de comenzar, Zahara se emocionó recordando actuaciones pasadas en la ciudad. La cantante actuó en el Festival Noroeste del 2022 en un concierto envuelto en la niebla y a orillas de la playa que fue "el concierto más impresionante de nuestra vida".

También agradeció poder actuar ante una gente "maravillosa", después de haber paseado por la ciudad para descubrir "rincones preciosos" y, en especial, una librería. "Qué inspiradora. Dejaría ahí todo mi dinero. Es maravillosa", dijo en referencia a Berbiriana.

Con más de 20 años de trayectoria, la artista interpretó también algunos de sus temas más conocidos como Fortuna, con el que abrió la noche, o Yo solo quería mientras María Pita vibraba al ritmo de su espectáculo y el público coreaba las canciones.

Más actuaciones en María Pita

Tras este concierto, el ciclo Noites de María Pita continúa en las próximas semanas.

El lunes 11 será el turno del espectáculo Rock en Familia. El martes se realizará un homenaje a Sito Sedes con Los Satélites y el miércoles 13 subirá al escenario Uxía en una actuación con múltiples invitados.

El jueves 14 se celebrará Locos por la Música con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke.

Coti actuará en este ciclo de conciertos el domingo 17 y Vega cerrará los conciertos de María Pita el lunes 25.