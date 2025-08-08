Los conciertos del festival Noroeste, en A Coruña, llegan a la playa de Riazor

Tras dos días de actividad en Plaza Azcárraga, María Pita, Campo de Leña y castillo de San Antón, los conciertos del Festival Noroeste aterrizan en un lugar emblemático como es la playa de Riazor, en A Coruña, que ya presenta el montaje del escenario desde hace varios días.

De esta forma, hoy viernes ha inaugurado en este tercer día del festival las actuaciones en el arenal herculino Carlos Ares, con un concierto que ha levantado pasiones desde las 21:00. En su introducción, el coruñés tuvo un gesto precioso al recordar a Nonito Pereira.

La alternativa la toma Luar na Lubre, el conocido grupo gallego, que desde las 22:30 ha hecho las delicias de los asistentes con canciones habituales en su discografía.

A las 00:00 se cierra el primer día de conciertos en Riazor con la actuación de Grande Amore.

La actividad en la playa no se detiene y mañana sábado, en el cuarto día de los cinco que tienen programación, se han organizado hasta tres actuaciones en directo.

A las 21:00 se abre el turno con el concierto de Guadi Galego, que cederá el testigo a las 22:30 a Siloé. Cierra el cartel a las 00:00 The Vaccines.

El domingo, como broche final del Noroeste Fest, la actividad se traslada a O Portiño.