Jota, de Arde Bogotá: "Ir a Galicia y que te reciban 15.000 personas es una locura"

Arde Bogotá ha revolucionado el panorama del rock nacional. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de Cartagena ha tenido un ascenso meteórico en la escena musical española. Porque no se trata del tiempo ni de los medios, sino de la actitud y las ganas. Y de eso, les sobra.

Cowboys de la A3, Veneno y La torre Picasso sonarán en directo este fin de semana en A Coruña. Arde Bogotá visitará la ciudad herculina mañana sábado 19 de julio en el marco del festival Coruña Sounds. La banda ofrecerá un concierto en el Muelle de Batería, para el que ya se han agotado todas las entradas.

Arde Bogotá, la banda de rock del momento

Arde Bogotá, durante su actuación en el Mad Cool. Foto: Javier Barbancho

Arde Bogotá no para de cosechar éxitos y, tras visitar Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile) y Los Ángeles (Estados Unidos), llega a A Coruña con muchas ganas de rock y energía. Hablamos con José Ángel Mercader, más conocido como Jota, batería de Arde Bogotá.

¿Qué tal, Jota? ¿Cómo está yendo el verano?

Muy bien. Hemos dado tres conciertos, cada uno era un reto en sí mismo: uno en la ría de Bilbao y el otro en casa, con doblete en Cartagena. También hemos estado en el Mad Cool, y nos ha ido muy bien. Queremos llegar a Galicia con ganas.

Habéis vendido ya todas las entradas para vuestro concierto en A Coruña. ¿Qué esperáis de la noche del sábado?

Una noche épica porque siempre que hemos ido a Galicia nos han tratado muy bien. Cada vez que hemos ido, se ha sumado nuevo público, que siempre ha sido muy cariñoso.

Nos gusta muchísimo ir a Galicia por motivos evidentes. Hay muchas ganas de hacer este concierto y, sobre todo, al ser un punto y aparte en esas tierras para nosotros.

Ir a Galicia y que te reciban 15.000 personas es una locura.

La Salvación, Los Perros y Exoplaneta son algunas de vuestras canciones más míticas. ¿Cuál esperáis que el público coruñés cante con más fuerza?

Creo que La Salvación y Los Perros la van a cantar con bastante fuerza. También Qué vida tan dura porque, al final, es casi un mantra a día de hoy. Pero quiero pensar que las van a cantar todas (ríe).

También quiero ver cómo reacciona el público a los casi nueve minutos de La torre Picasso, que la sacamos en septiembre.

"A Coruña nos recuerda mucho a nuestra ciudad (Cartagena) porque es una ciudad portuaria, donde el verano es extremadamente húmedo y caluroso" Jota, batería de Arde Bogotá

Tenéis una agenda muy apretada este verano, ¿vais a aprovechar para conocer un poco la ciudad?

Llevamos una agenda un poco apretada a nivel logístico, porque ahora somos muchas más personas en el equipo. La banda creció considerablemente rápido y hemos tenido que hacer la familia más grande.

Necesitamos una coordinación casi de ciencia ficción, pero la mañana del sábado la tenemos libre y yo creo que vamos a aprovechar para pasear por el centro de A Coruña. La última vez coincidió con las fiestas de María Pita y había un ambiente muy chulo.

He quedado con mi prima para tomar un brunch por el casco antiguo de A Coruña. Hay muchas ganas, sobre todo, porque se sabe dentro de la música que se come muy bien.

¿Alguna anécdota o recuerdo especial relacionado con A Coruña?

Las mejores anécdotas nunca se recuerdan por motivos evidentes. Pero por decir algo, A Coruña nos recuerda mucho a nuestra ciudad (Cartagena) porque es una ciudad portuaria, donde el verano es extremadamente húmedo y caluroso. Entonces, casi nos morimos sobre el escenario, que nos pasó también en nuestra ciudad.

Ya estuvisteis en el Noroeste 2023 de A Coruña, justo en el mismo espacio donde vais a ofrecer este concierto. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

En estos dos años, la banda ha crecido de manera absurda y creo que ha sido porque las canciones han llegado a la gente.

El hecho de ir a Galicia y que metas más personas en este recinto para tu propio concierto, en el que la entrada vale dinero y la gente invierte también su tiempo, es un cambio bastante sustancial e indica que la banda goza de muy buena salud, pero sobre todo de un público muy fiel al que nos debemos.

Vamos a estar a la altura.

Siempre decís que sois cuatro amigos que se juntaron en un polígono para escribir canciones. ¿Sigue siendo así?

Sigue siendo así. Seguimos siendo las cuatro mismas personas. De hecho, ahora estamos más unidos que nunca y es porque la banda también se ha hecho mucho más grande.

Pero, al final, lo que queda es que los cuatro seamos las mismas personas interactuando de la misma manera. Estamos el mismo polígono, es nuestra casita.

"Haber hecho esta gira de recintos grandes es una cosa que nunca nos hubiéramos imaginado" Jota, batería de Arde Bogotá

Habéis crecido mucho en muy poco tiempo. ¿Sentís presión por mantener ese ritmo o estáis disfrutando del camino?

Estamos disfrutando del camino. Haber hecho esta gira de recintos grandes es una cosa que nunca nos hubiéramos imaginado. Creo que indica que la banda ha subido un escalón que nunca se esperó subir y está relacionado con el hecho de tener un público muy fiel.

Yo creo que esa gente seguirá ahí y nosotros seguiremos haciendo nuestras canciones como queramos sin ningún tipo de presión.

Está siendo un año muy bonito porque estamos conociendo a mucha gente nueva que viene a los conciertos y a su vez, estamos dejando bastante tiempo para poder componer.

¿A dónde os lleva este viaje musical? ¿Qué esperáis del futuro?

Pues la verdad, mantener el mismo grado de felicidad e ilusión que hemos tenido durante los últimos cinco años hasta el día de hoy. Y esto pasa por soñar a lo grande, que es lo que siempre hemos hecho, por hacer las canciones que queremos y por cuidarnos mucho los unos a los otros.

Muchos jóvenes tienen a Arde Bogotá como una banda referente. ¿Sois consciente del papel que estáis jugando?

Para nada, porque nosotros seguimos admirando a las bandas que hemos tenido de referencia para una banda de rock. El hecho de que exista la posibilidad de que una nueva generación de jóvenes quiera coger un instrumento y montar una banda, me da vértigo.

Pero es cuanto menos ilusionante y halagador. Ojalá sea así.

Y para finalizar, Jota ¿cómo vives los conciertos desde la batería? ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás en el escenario?

Conforme se ha ido haciendo más grande la banda y los conciertos, lo he llevado peor, ¿sabes? (ríe)

De repente me he autoexigido más y he tenido más la espada de Damocles de la responsabilidad sobre mi cabeza, pero eso también me ha hecho apreciar mejor mi papel sobre el escenario y como profesional.

Empiezo los conciertos muy nervioso, y diría que hasta con un poco de respeto y miedo, pero luego me vengo arriba y lo disfruto como el que más porque puedo ver todo lo que ocurre.

Es muy agradecido ser el público del público.