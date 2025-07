David Civera clausura el Atlantic Pride en A Coruña: "Melody, mínimo, merecía top-ten, estoy triste"

David Civera regresa a una Galicia que le ha dado muchas cosas a lo largo de su carrera. El artista será el encargado de poner el punto y final al espectáculo Atlantic Pride, este domingo, en la ciudad de A Coruña. Desde su Teruel natal atiende a la llamada de Quincemil mientras aprovecha para poner orden en su domicilio para iniciar también, a nivel de familia, la etapa estival.

¿Qué significa ser el artista que haga la clausura en el Atlantic Pride?

Me siento orgulloso, porque es el típico festival que trata de libertad y es algo con lo que me siento muy comprometido. Es la quinta edición, el colectivo siempre me ha arropado y yo soy muy defensor de las libertades, de la diversidad. Me apetece muchísimo, ponerle el broche de oro es un lujazo.

El público gallego además siempre se ha volcado contigo

Sí, el público gallego siempre me ha dado alas para hacer lo que he querido. Es muy emocional, y además no se anda con chiquitas, o le gusta o no le gusta, es un público muy de verdad y eso siempre se agradece. Es muy de tierra, como los aragoneses.

Siempre me sentí muy cómodo en tierras gallegas, son muchos años trabajando en Galicia, en todo tipo de televisiones, conciertos, fiestas grandes y pequeñas. Al final son 20 años girando por toda Galicia y siempre me he encontrado cariño y respeto, y alas para volar. Es que estoy feliz y orgulloso de que un festival con tanto bagaje cuente conmigo.

¿Qué tipo de espectáculo veremos el domingo?

Un repaso de todos los éxitos de mi carrera. Formato de banda, más rockero, más cañero. Todos los temas suenan igual pero de otra manera. Queremos ofrecer cosas diferentes. Estoy orgulloso de los resultados de estas versiones en directo, del Que la detengan, Perdóname, etc.

O sea, todos tus éxitos

Sí, va a ser un concierto lleno de éxitos, canciones que todos conocen y seguro que van a participar desde el minuto uno conmigo porque además vamos a presentar mi nuevo single, Dale p'alante.

Seguro que tiene algún recuerdo bueno de A Coruña

Sí, claro. He estado en muchos sitios de la zona de A Coruña, la he disfrutado al igual que el resto de Galicia. He estado con amigos, solo, componiendo. Zona de Muxía, Costa da Morte, incluso A Coruña ciudad.

Quizás me he movido más por Santiago pero A Coruña tiene esas zonas que enamoran, y la Costa da Morte es espectacular, es apabullante y tiene unas playas bestiales. Lugo es muy como Aragón, como Teruel. Y hay muchos cambios entre zonas, está muy bien la zona de Sanxenxo, Pontevedra... He estado menos en Ourense pero es preciosa.

¿Qué es de lo que más satisfecho estás de tu carrera?

Del público, sin duda. Yo creo que para muestra un botón que dice el dicho. Llevo 24 años evolucionando, cambiando estilos, haciendo lo que he creído que era lo mejor y para el público pero dándole prioridad siempre a hacer las cosas bien, a que el mensaje sea positivo.

Creo que el público lo ha entendido y me ha dado alas para crecer, hacer mi propio estilo, evolucionar, y son muchos años en los que he podido darme cuenta de que al final lo que amo es el escenario, el contacto directo con la gente.

Al final perteneces un poco a las familias de toda España, que me han visto crecer en televisión, ahí es donde soy un hijo más, un sobrino más, un nieto más y me siento feliz con esa condición.

No puedo no preguntarte por Eurovisión después de lo sucedido con Melody.

Estoy indignado y triste por lo que han hecho con Melody, mínimo merecía top-ten. Es una gran artista, pisa el escenario fuerte y el festival no ha sido justo con ella. Más allá de eso, y de la polémica, Eurovisión queda por y para siempre. Los que hemos podido disfrutar del festival lo llevamos grabado.

Dime que la quiero me lo dio todo, es un talismán, queda en la memoria de todo el mundo y no tengo nada malo que decir del festival. Ha evolucionado pero no nos olvidemos de que es un festival de la canción, y aunque haya que hacer show, y eso en Eurovisión tiene una puesta en escena brutal, tiene que haber siempre prioridad para el artista, el talento, y premiar el talento más que la gamberrada, sino es injusto.