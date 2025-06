La plaza de la Constitución de A Coruña acoge este jueves un concierto militar gratuito

Este jueves 26 de junio, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), ofrecerá un concierto de música en la Plaza de la Constitución de A Coruña, frente a la fachada del Palacio de Capitanía General.

La actuación será gratuita y comenzará a las 19:00 horas, además el acceso será libre hasta completar el aforo.

El repertorio incluirá las piezas: 'Patton' de Jerry Goldsmith (con arreglos de Ralph Ford), 'El Último Mohicano' de Trevor Jones y Randy Edelman (con arreglos de Erik Mast), 'Moment For Morricone' de Ennio Morricone (con arreglos de Johan De Meij), 'Jesucristo SuperStar' de Lloyd Webber (con arreglos de Willy Hautvast), 'Indiana Jones Selección' de John Williams con arreglos de Has Van der Heide, 'James Bond 007 Selección' con arreglos de Johan de Mey, 'American Graphity' con arreglos de Naohiro Iwai y 'Hooray For Hollywood' de Richard A. Whiting (con arreglos de Naohiro Iwai).

A través de estos conciertos, el Cuartel General del MAM quiere llegar al mayor número de coruñeses y visitantes para que, de esta manera, puedan conocer mejor las tradiciones y actividades militares.