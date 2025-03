Los grandes conciertos del mes de abril 2025 en A Coruña para no dejar de bailar

El mes de abril viene cargado de conciertos para todos los gustos. Podremos disfrutar de la música en directo de conocidas bandas como Veintuno o Morgan y de artistas en solitario como Morad o Lenny Kravitz.

También podremos asistir a conciertos de artistas tan míticos como los Pecos, el dúo que regresa a los escenarios con su gira Dos voces y una historia, o Jorge Pardo Trío.

3 de abril: Swing Titans

Los amantes del swing jazz tienen cita en la sala Garufa el jueves 3 de abril. Se subirá a los escenarios el grupo Swing Titans para hacer tributo a las obras mas conocidas de swing a lo largo de la historia. El concierto dará inicio a las 21:30 horas.

Las entradas tan solo estarán disponibles el jueves 3 en sala Garufa a 15 euros.

5 de abril: Morgan

Morgan. Cedida

El Hotel Tour 2025 de los rockeros Morgan finalmente llega a los escenarios coruñeses. Con esta gira presentan su más reciente álbum: Hotel Morgan.

El sábado 5 se presentarán en el Teatro Colón para presentar las nuevas canciones de su álbum, como Pyra o Error 406.

El concierto empezará a las 21:00 horas. Las entradas pueden comprarse en Ataquilla.com por 25 euros.

5 de abril: Los Pecos

Los Pecos. José Verdugo.

El dúo Los Pecos regresa a los escenarios con su gira Dos voces y una historia para conmemorar por todo lo alto el 45 aniversario de su debut.

En este tour harán recuerdo de sus temas más emblemáticos, como Háblame de ti o Y te vas, que revolucionaron para siempre el panorama de la música española.

Actuarán en el Coliseum de A Coruña a partir de las 21:00 horas. Las entradas se encuentras disponibles desde 43,20 euros en Ataquilla.com

10 de abril: Lenny Kravitz

Lenny Kravitz en su 'Blue Electric Light Tour'.

El estadounidense Lenny Kravitz trae su Blue Electric Light Tour al Coliseum de A Coruña el jueves 10 de abril. El artista galardonado con 4 premios Grammy y autor de inolvidables temas como Are You Gonna Go My Way o Fly Away se subirá al escenario coruñés a partir de las 21:30 horas.

Las últimas entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 79,50 euros.

12 de abril: Morad

El rapero Morad actuará en el Coliseum de A Coruña.

Morad es una de las citas musicales de A Coruña más esperadas del 2025. Por fin llega su concierto el sábado 12 de abril a las 20:00 horas.

El rapero catalán se subirá al escenario del Coliseum de A Coruña en la gira más ambiciosa de su carrera. Dará un concierto en el que los gallegos podrán cantar sus mayores éxitos, como Lo que tiene o Pelele, pero también presentara su último álbum: Reinsertado.

Las entradas todavía se pueden comprar en ticketmaster.com por 42 euros.

12 de abril: Veintiuno

Veintiuno

Uno de los grupos indies más influyentes del panorama musical español llega a la ciudad de A Coruña con su Mitología Tour. Los autores de canciones tan sonadas como La vida moderna o La Toscana se subirán a los escenarios de la Sala Inn el sábado 12 de abril.

Con sus ritmos que fusionan funk, R&B y pop, sumados a las pegadizas letras de sus canciones, Veintiuno se dispone a hacer bailar y cantar a toda la ciudad de cristal desde las 22:00 horas.

Las entradas están disponibles a 27,50 euros en bringthenoise.events

12 de abril: Pangea

Cartel promocional de 'Pangea'.

Pangea llega el sábado 12 al Palacio de la Ópera, un concierto para toda la familia en el que será la música la que unirá la Tierra. Esta metáfora, al final, nos hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y aprenderemos a cómo cuidar de él.

Haciendo uso de instrumentos de viento -pues el aire es la base de la vida- el solista Abraham Cupeiro y la Orquesta Sinfónica de Galicia nos ofrecerán un emocionante y educativo espectáculo.

La única función será a las 12:00 horas y las entradas se pueden conseguir a 7,50 euros en Ataquilla.com

13 de abril: Jorge Pardo Trío

Jorge Pardo, flautista.

El trío conformado por Jorge Pardo (flauta), Melón Jiménez (guitarra) y José Manuel 'Bandolero' Ruiz Motos (percusión) actuará el próximo domingo 13 de abril.

Este mítico trío llenará de ritmos de flamenco y jazz la Sala Garufa desde las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir desde 24,20 euros en woutick.es

Los conciertos de abril día a día