Resurrection Fest anuncia el cartel completo de su XX aniversario: estos son todos los artistas

El festival de rock, punk, metal y hardcore más grande del sur de Europa, Resurrection Fest Estrella Galicia está de aniversario y cumple veinte años. Gracias a las decenas de miles de abonos que ya se han vendido, Viveiro tiene garantizado acoger la edición más grande que jamás haya celebrado el festival gallego. A los cabezas de cartel ya anunciados: Slipknot, KoRn, Judas Priest y Till Lindemann se suman hoy otros 81 nombres.

En total son 85 los artistas ya confirmados. El aniversario de este año se celebrará por todo lo alto durante cuatro días en cuatro escenarios. Los americanos Falling In Reverse no se han querido perder el veinte aniversario de Resurrection Fest. En el Main Stage del festival estarán los estadounidenses Falling In Reverse, los ucranianos Jinjer, o una de las bandas más mediáticas del rock and roll del siglo XXI, Eagles Of Death Metal.

A ellos se sumarán Skindred, Seven Hours After Violet, y los españoles Angelus Apatrida. También acudirán a ViveiroCrossfaith, Northlane, Tarja, Zeal & Ardor, Municipal Waste, Soen, las suecas Crucified Bárbara o los polacos de Vader, que se estrenan en el festival. Resurrection Fest Estrella Galicia también contará con talento gallego, por ejemplo con Heredeiros Da Crus, una de las bandas de rock más grandes de la historia de Galicia.

Cartel completo Resurrection Fest

Todos los años, uno de los escenarios más celebrados por los fans de Resurrection Fest Estrella Galicia es el Chaos Stage, representante de los sonidos punk y hardcore, aquellos con los que el festival celebró su primera edición en 2006. De hecho, en 2007 Walls Of Jericho ya estuvieron presentes en el festival tal y como estarán en 2025. Una programación con nombres (entre otros) como Ignite, H20, House Of Protection, Evergreen Terrace, Guilt Trip, Desolated, Siamese, Defects, Anal Hard, Sound Of Silence o Crossed.

Desde la edición de 2017, Resurrection Fest ha disfrutado de su cuarto escenario, el cual abrió estilísticamente hacia sonidos más desérticos. Representantes destacados de este sonido en la edición de 2025 serán Russian Circles, Pentagram (gira de despedida), Harakiri For the Sky, And So I Watch You From Afar, Derby Motoreta’s Burrito Cachimba, Valien Thorr o El Altar del Holocausto.

Completan este anuncio Signs Of The Swarm, Death Angel, Kanonenfieber, Skynd, Lost Society, Unprocessed, Gutalax, Mental Cruelty, Vowws, Tetrach, Broken By The Scream, Gigatrón, Party Canon, Aphonnic, Stesy, Stain The Canvas, Killus, The Broken Horizon, Deimocrazy, PI.L.T., Holy Wars, Split Chain, Terminal Sleep, Blackgold, Spy, Silicon Flesh, Ezpalak, Archivo Adxunto, Not Yet, Motorjesus, Eihwar, The Southern River Band, Slomosa, Slow Crush, Love Letter, Prom Kinks, Against The Waves, Messa, Dirty Sound Magnet, Moonshine Wagon, Moura, Maragda, The Riff Truckers y Saturna.