De A Coruña a EEUU gracias al soul: "La clave para nosotros siempre fue disfrutar"

Black es un proyecto musical coruñés que versiona grandes éxitos de la música negra. Hace 10 años tuvieron un sueño y fue llevar el soul a cada rincón de Galicia. Este sábado la banda hace una década dedicada a su pasión.

Las entradas se pueden adquirir en Rockbox y en la librería Bululú de forma anticipada a 10 euros y en taquilla a 12 euros.

Hablamos con Iria Mejuto, vocalista de Black, sobre este décimo aniversario y cómo ha sido el camino hasta aquí.

¿Qué significó para vosotros tomar el reto de llevar el soul a cada rincón de Galicia hace diez años?

En realidad todo surgió de forma natural. No había un proyecto determinado marcado con fechas y objetivos, sino que hubo sintonía entre Richi (guitarrista) y yo (Iria, voz). Después inauguramos la banda grande con 5 espectáculos diferentes y más de 300 conciertos hasta formar el quinteto. La clave para nosotros siempre fue disfrutar la andadura, fuese la que fuese.

¿Creéis que Galicia tiene una conexión especial con el soul?

No creo que en Galicia haya una conexión especial con esta música en particular. Creo que es generalizado. Hemos visto que este estilo conecta con todas las edades, gente joven disfrutar muchísimo con la interpretación, gente mayor gozarla por reconocerla de su juventud, etc. Lo que sí creemos es que es un estilo arrebatador, fuertemente vinculado a las emociones.

¿Qué emociones os trae para el grupo celebrar esta década y cómo planteáis sorprender a los asistentes en esta ocasión tan especial?

Mirar hacia atrás nos produce una inmensa dulzura y un fuerte sentimiento de agradecimiento. Hemos vivido tantas experiencias, conocido a tantas personas interesantes, compartido música con tantos compañeros estupendos, que parece mentira que hayamos llegado hasta aquí tan rápido.

Este sábado habrá varias sorpresas, sí, entre ellas las 7 colaboraciones que nos acompañarán: Alfredo García, Esteban Alonso, Marian Ledesma, Lucía Veiga, Carlos Tojeiro, Jose Fernández y Jose García.