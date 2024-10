Las entradas para el concierto de Lionel Richie en A Coruña salen a la venta este viernes

Nueva confirmación de lujo para O Gozo Festival 2025: Lionel Richie actuará el 31 julio en el Coliseum de A Coruña. El artista se suma al cartel del festival junto con los conciertos de Franz Ferninand el 15 febrero en A Coruña, Anastacia el 16 marzo en el Auditorio Mar de Vigo, Lenny Kravitz el 10 abril en el Coliseum de A Coruña y Alanis Morissette el 9 julio en el Coliseum de A Coruña.

La superestrella internacional Lionel Richie ha anunciado su gira europea 'Say Hello To The Hits'. Conocido por sus suaves melodías y clásicos atemporales, el galardonado músico ofrecerá una serie de actuaciones electrizantes con cinco paradas en nuestro país. La gira comenzará en el SSE Arena de Belfast el 31 de mayo y recorrerá hasta 16 países realizando un total de 27 shows.

La gira 'Say Hello To The Hits' presentará una nueva producción nunca vista hasta la fecha en Reino Unido y Europa. Lionel Richie, icono ganador de premios Grammy, Oscar y Globo de Oro, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Considerado como una de las figuras más importantes de la historia de la música, la ilustre carrera de Lionel Richie abarca múltiples décadas produciendo himnos inolvidables como Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Easy y muchos más.

Las entradas para el concierto de A Coruña estarán a la venta a partir del 25 de octubre a las 10:00 horas en https://www.livenation.es/, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla.

Lionel Richie

Para consultar las fechas completas de la gira y obtener información sobre las entradas, visita lionelrichie.com