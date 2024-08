Suzete tras la sorpresa en el Morriña Fest : "Me sentí súper bien acogida y volveré a A Coruña"

Suzete, salida de la academia de Operación Triunfo en la última edición que se ha televisado de la mano de la extriunfita Chenoa como presentadora, ha sido la gran sorpresa del Morriña Fest de A Coruña que se ha celebrado el pasado fin de semana en el muelle de Batería.

Los espectadores vibraron cuando inesperadamente la artista apareció en escena durante el concierto de Lola Índigo para interpretar juntas el tema que recientemente han lanzado juntas: Kombolewa.

La actuación en la ciudad herculina es la segunda en directo en un festival que realiza junto a la artista andaluza, también salida de Operación Triunfo y de otros formatos como Fama a Bailar, pero con una carrera ya consagrada que incluso cuenta con una fecha en el estadio Bernabéu de Madrid en marzo de 2025 y cuyas entradas están agotadas.

Suzete, criada en Canarias, no es ajena a los programas televisivos de cantantes, ya que se dio a conocer de pequeña en la televisión de Canarias y también en La Voz Kids, donde consiguió ser concursante.

Ahora quiere orientar su carrera, que está en pleno despegue, a convertirse en "una mujer empoderada dueña de sus propios proyectos" y va en ese camino con temas que están por salir y fechas de festivales ya confirmadas para septiembre.

Suzete ha guardado tiempo para los lectores de Quincemil antes de salir al escenario en A Coruña y también la jornada después de la actuación y en una agradable conversación ha mostrado su ilusión por la música y ha contado detalles de su experiencia en Galicia, una comunidad que ha visitado por primera vez.

Suzete y Lola Índigo.

¿Cómo has vivido tu actuación en el Morriña Fest?

No tenía ni idea de cómo me iba a recibir el público, pero fue increíble, gente entregada, me reconocieron, tenían ilusión de escucharme... los gritos de ánimo eran una locura, estoy encantada de que haya público gallego que me oye.

¿Habías visitado Galicia antes?

No, fue mi primera vez en Galicia. La comida gallega sí que ya la había probado antes y me gusta todo, pero sobre todo las carnes. Es una de las comunidades con una de las gastronomías que más me gusta de España.

El marisco lo probé menos, pero comí pulpo y mejillones y también me encantó la picaña y el raxo de pollo. No bebo alcohol, pero teníamos al alcance muchas Estrella Galicia en el backstage (risas) y antes de la actuación fui por las playas de arena y agua clara que en Canarias no tenemos, porque las suelen ser artificiales o de arena negra.

Me llamó la atención el ambiente juvenil en la calle, mucha actividad física, colores... se cuida mucho la estética callejera. Repetiría la visita 100%.

¿Cómo surgió Kombolewa y qué quiere transmitir?

Lola Índigo me está ayudando en un montón de cosas, porque sabe lo complicado que es salir de un programa de televisión y encima de primera expulsada, que suele ser las personas por las que se apuesta menos. Me está echando una mano para avanzar en mi carrera, ella que ya es toda una artista, con mucha madurez artística y personal.

Kombolewa originalmente tenía la intención de crear un ambiente de libertad, una dimensión donde pudieras ser tú mismo y los ritmos son diferentes. Es una canción muy bien compuesta, con dos estribillos, de animación y de baile porque queremos que la fiesta de este verano sea con nuestra canción.

Suzete y Lola.

¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a la música?

Canto desde los seis, años pero a medida que crecí me fui profesionalizando, aprendiendo, estudiando... participé en programas de televisión y hasta hoy. Me he presentado a programas de Canarias, en La Voz Kids fui participante y luego llegó Operación Triunfo.

Soñaba con ser una de las elegidas y por eso me presenté con toda la fuerza que tenía de haber ahorrado y trabajado e hice el cásting en Islas Canarias. De la academia no sé si salió una nueva Suzete, pero sí una Suzete con ganas de mejorar en muchos aspectos y seguir trabajando para madurar como artista con mucha ilusión y ganas.

¿Cómo es tu música?

Me define la música libre y de unión, tengo un repertorio en el que estoy trabajando para publicar temas en un futuro y se plantean futuras colaboraciones y canciones en solitario. La Suzete que podrán ver mis seguidores será "más explosiva, que baila con diversos ritmos musicales y dominante".

Una colaboración soñada.

Mi colaboración musical soñada sería con Beyoncé, Rema (rapero, cantante y compositor nigeriano), Burna Boy (cantante nigeriano), por ejemplo. Esto viene también de que de pequeña solía ver series musicales y cantaba las introducciones y cuando descubrí la MTV copiaba a las artistas y tenía a mujeres grandes artísticamente y negras como referente y empecé a imitarlas y a adquirir seguidad para cantar en público.

Suzete.

¿Cómo te ves en cinco años?

Lola Índigo refleja muchas cosas que a mí me gustaría adoptar en mi carrera artística de ahora en adelante, ese estar pendiente, ser tú la dueña de tus proyectos, tener voz en la parte creativa, ir para adelante, que nada te pare y luchar por lo que quieres.

Quiero transmitir una imagen de mujer empoderada y fuerte que domina su carrera. Espero que me sigan saliendo festivales, tengo uno ya confirmado con Los 40 Principales para septiembre y espero que salgan más.

Mensaje para los fans de A Coruña.

Me ha sorprendido mucho el recibimiento, se escuchaban los gritos a kilómetros de distancia, y quiero decirles a los coruñeses que les aprecio muchísimo, que les escucho, que les veo, que me sentí súper bien acogida y que 100% volveré a A Coruña.

Ojalá volver a cantar delante de todos ellos. También hacer un llamamiento a que nunca se rindan porque la vida siempre te pone donde tienes que estar, pero también uno tiene que poner de su parte.