Vuelven a Oleiros (A Coruña) las 'Tardes do Alfar'

La banda coruñesa Another Wasted Year Another Wasted Year

El parque de as Torres de Santa Cruz, en Oleiros, acogerá un año mas "As Tardes do Alfar". Durante los jueves de este mes de julio se podrá disfrutar de muestras de olería y conciertos al aire libre, empezando las primeras a las 19:00 y los segundos a las 20:00 horas.

En total, serán cuatro los conciertos que amenicen las tardes de los jueves en el parque oleirense, siendo Sophie Simonds la encargada de abrir el ciclo esta misma semana. Se trata de una cantante y compositora británica afincada en A Coruña desde hace cuatro años con raíces del soul y el blues, mezcladas con la influencia de Galicia y la música folk.

El 11 de julio llegará a Oleiros Julián Manseo, tras formar parte de proyectos como M-Clan. Llegará a "As Tardes do Alfar" en formato trío y con una propuesta más íntima situada entre el blues y el jazz. A él le seguirán Candy's Freckles el 18 de julio, una banda emergente de música alternativa e indie psicodélico, perteneciente a la Asociación Musicoleiros.

El ciclo llegará a su fin el día 25 de julio con la actuación de la banda coruñesa Another Wasted Year (AWY), formada en 2020. Tras una primera gira por España y la publicación de su primer EP con canciones propias, el grupo llegará a Oleiros tras ser finalista del programa de televisión Factor X España.