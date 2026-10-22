Chissio, la marca de moda de Cambre (A Coruña), cumple su II aniversario con un desfile benéfico

Seguramente, uno de los procesos más dolorosos que se pueda experimentar en esta vida es la muerte de un ser querido. Sobre todo, cuando esa persona es tu hijo. Esto es lo que tuvo que vivir Ana en el año 2021. Un cáncer de páncreas le arrebató a su hijo Marcos, que fue diagnosticado con apenas 26 años y, en plena pandemia, falleció.

Este tipo de experiencias traumáticas muchas veces son el germen para la creatividad y así fue. Un tiempo después, Ana y su marido encontraron bocetos de ropa creados por Marcos, que era diseñador gráfico y trabajaba junto a su madre en su estudio de consultoría de moda: Anaó.

En su honor nació Chissio, una marca de moda afincada en Cambre (A Coruña) de donde era natural el fundador. Pero lo que nació como un homenaje a su hijo por parte de una madre ha tenido éxito y este sábado 24 de octubre celebran su segundo aniversario con un desfile para presentar la nueva colección.

Tendrá lugar el sábado en Pedralonga Estudios (A Coruña), gracias a la Diputación de A Coruña, que ha cedido el espacio, tal y como nos explican desde la marca. Aunque el evento comenzará a las 19:00, la apertura de puertas será desde las 18:15, pero el aforo de 400 personas ya está completo. Sin embargo, van a intentar retransmitirlo en directo a través de su Instagram para aquellas personas que no hayan podido conseguir entrada.

El desfile estará presentado por la influencer Mia Skylar (@miaskylar96) y en él mostrarán 39 looks de la nueva colección de otoño-invierno. Todas las prendas están diseñadas, patronadas, cortadas y confeccionadas en su propio estudio de Cambre, apostando por la producción local y el trabajo del equipo de Chissio.

Explican también desde la marca que apuestan "por todo lo que definía a Marcos, el streetwear, las tendencias urbanas, con diseños propios, series limitadas y una firme apuesta por la producción local. Nos encargamos de todo el proceso, desde el diseño y el patronaje hasta el corte y la confección, colaborando también con talento creativo y joven de nuestro entorno".

Contra el cáncer

En conversaciones con Quincemil en el 2024, Ana comentaba "Si la marca sigue adelante y da beneficios queremos destinarlos a luchar contra el cáncer. Sería una de mis mayores ilusiones". Y lo ha cumplido.

Actualmente, destinan un porcentaje de sus ventas a la investigación del cáncer de páncreas "transformando su legado en una forma de contribuir a la investigación de una enfermedad que marcó nuestra historia" explican desde Chissio.

Además, en las fiestas de Cambre del verano de 2025, colaboraron con el Concello cambrés para crear una colección cápsula de bolsas, camisetas y gorras, cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a la investigación del cáncer de páncreas al grupo de investigación Gitead, dirigido por el catedrático Juan Enrique Domínguez Muñoz.