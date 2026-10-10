Zara Origins reúne a seis creativos internacionales en su nueva propuesta de moda y diseño

Zara Origins, la línea de la firma de Inditex que nació en 2021 con el objetivo de construir un armario contemporáneo a partir de prendas esenciales y materiales de calidad, presenta una nueva propuesta protagonizada por seis creadores de diferentes disciplinas artísticas.

Bajo el concepto Origins, la marca reúne a profesionales procedentes de distintos países y generaciones para descubrir cómo sus experiencias, sus lugares de origen y sus influencias culturales han marcado su manera de entender la creatividad.

La iniciativa cuenta con la participación de Aiden Andrews, Tyler Wood, Mikkel Jensen, Marquel Rashaad Williams, Byron Pritchard y Richard Haines, seis perfiles vinculados a ámbitos como la moda, el diseño, la pintura, la fotografía y la fabricación artesanal de mobiliario.

Una línea centrada en los esenciales del armario

Zara Origins se lanzó en torno a 2021 como una propuesta de la firma gallega orientada a reinterpretar las prendas básicas del vestuario masculino desde una perspectiva contemporánea.

La colección se caracteriza por apostar por diseños atemporales, líneas depuradas y tejidos de calidad, con materiales como la lana Manteco, el cachemir y el popelín, además de una presencia destacada de la sastrería.

El objetivo de esta línea es ofrecer piezas versátiles que puedan mantenerse en el armario más allá de las tendencias de cada temporada.

Con el tiempo, Zara Origins también ha ampliado su propuesta al ámbito de la perfumería, con fragancias de inspiración nicho.

En esta nueva entrega, la firma pone el foco en las personas y los procesos creativos que conectan con esa filosofía de diseño.

Seis trayectorias entre la moda, el arte y la artesanía

Uno de los protagonistas es Aiden Andrews, nacido en Auckland en 1989. Modelo y creador multidisciplinar, combina su interés por la pintura, la música y el diseño con una marcada atención al trabajo artesanal.

Su actividad incluye la experimentación con óleos y pasteles, así como la restauración de una vivienda centenaria, un proyecto en el que aplica su interés por los materiales, el color y las texturas.

También participa Tyler Wood, nacido en Toronto en 1982, que cuenta con cerca de tres décadas de experiencia como modelo, actor y director creativo.

Su trayectoria se ha desarrollado entre la moda, el cine y la publicidad. Actualmente trabaja entre Los Ángeles y Fort Worth, donde aplica sus conocimientos visuales al desarrollo de marcas y a la fotografía de campañas.

Por su parte, Mikkel Jensen, nacido en Copenhague en 1991, ha construido una carrera que combina la moda con otras disciplinas artísticas.

Tras una década de experiencia en la alta moda, ha ampliado su actividad al interiorismo, la fotografía, la cerámica y las artes visuales. Su trabajo, desarrollado entre Nueva York y París, destaca por una estética masculina relajada y una especial valoración de la artesanía.

Del diseño de muebles a la ilustración de moda

La propuesta también incluye a Marquel Rashaad Williams, nacido en Los Ángeles en 1995. Diseñador, comisario y emprendedor, es cofundador de Archived, un proyecto vinculado a la moda, el mobiliario y la arquitectura.

Su trabajo combina el interés por los materiales y la historia cultural con la creación de objetos funcionales concebidos para perdurar.

Otro de los participantes es Byron Pritchard, nacido en Londres en 1992, especializado en el diseño y la fabricación de mobiliario.

Desde su taller del norte de Londres, crea piezas e instalaciones a medida para espacios residenciales y comerciales. En sus proyectos combina técnicas tradicionales con métodos contemporáneos, utilizando especialmente la madera maciza.

Completa el grupo Richard Haines, nacido en Panamá en 1951 y reconocido por su trayectoria como ilustrador de moda.

Después de trabajar durante años como diseñador, Haines encontró en la ilustración una forma de retratar la personalidad y el estilo de las personas. Sus dibujos recogen escenas de las semanas de la moda y de las calles de Nueva York, especialmente de Brooklyn.

La identidad personal como punto de partida

A través de estos seis perfiles, Zara Origins explora la relación entre las experiencias individuales y la construcción de un lenguaje creativo propio.

Aunque sus protagonistas trabajan en disciplinas diferentes, todos comparten una atención especial a los materiales, la autenticidad y los procesos de creación.

La propuesta se presenta con fotografías de Christopher Anderson y vídeos de Allen Alcantara, que acompañan los retratos y las historias de los participantes.

Algunas de las prendas de Zara Origins

Entre las propuestas de Zara Origins destacan las prendas de inspiración clásica, los tejidos de calidad y los diseños pensados para formar parte del fondo de armario.

La selección incluye una blazer cruzada de traje confeccionada en lana 100 % Manteco, un jersey de ochos elaborado íntegramente en lana, una camisa de cuadros de algodón y un abrigo cruzado de mezcla de lana Manteco.