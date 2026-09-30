La pieza creada por Rígido para Nike Sportswear y los fundadores de la firma, Carla Barral y Javier González Cedidas

Rígido vuelve a llevar el talento de A Coruña hasta Nike: una joya hecha a mano en Galicia

Quedarse quietos nunca ha formado parte de los planes de Carla Barral y Javier González. Tampoco de Rígido. Desde A Coruña, los dos fundadores han convertido su firma de joyería en un proyecto en constante movimiento, capaz de transitar entre la tradición orfebre gallega, la moda, la música o el deporte sin perder por el camino su identidad. Lo único verdaderamente rígido, de hecho, sigue siendo su nombre.

Pendientes, anillos y colgantes unisex elaborados en plata reciclada han llevado el sello coruñés mucho más lejos de lo que probablemente imaginaban cuando lanzaron la marca en febrero de 2020. Apenas unas semanas después llegó la pandemia y tuvieron que cerrar su página web durante un mes. Aquel parón forzoso les sirvió para revisar, pulir y terminar de definir un proyecto que, desde entonces, no ha dejado precisamente de crecer.

Una joyería que nació para romper moldes

La tradición orfebre fue el punto de partida, pero nunca quisieron quedarse únicamente ahí. Rígido nació precisamente como respuesta a una forma de entender el sector que Barral y González consideraban demasiado encorsetada.

Y aquella intención de romper moldes ha ido tomando forma con los años. Sus piezas han aparecido en videoclips de Nathy Peluso y han llegado hasta Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, que lució uno de sus anillos en uno de sus vídeos de TikTok. También han unido fuerzas con Jessica Goicoechea en Fit Club, una colaboración diseñada y producida en A Coruña.

Pero el universo de Rígido hace tiempo que dejó de limitarse a aquello que cabe en un joyero. Este mismo verano sorprendieron con una colaboración con Bico de Xeado que trasladaba su creatividad a un terreno completamente diferente: un polo de yuzu, bergamota y chocolate blanco rematado con palomitas saladas. Una propuesta inesperada que encaja, precisamente, con esa forma de entender la marca como un espacio abierto a experimentar.

Proceso de elaboración de las joyas de Rígido Cedida

De Galicia al universo de Nike Sportswear

Ahora, el siguiente paso vuelve a conectar Galicia con una de las grandes firmas internacionales. Rígido colabora con Nike Sportswear en el desarrollo de una pieza exclusiva para Studio Fleece, un proyecto que vuelve a situar el trabajo de Barral y González en un escaparate que traspasa fronteras.

La colaboración parte de un charm diseñado específicamente para la colección y desarrollado íntegramente por Rígido, desde las primeras pruebas y prototipos hasta alcanzar la pieza definitiva. "Es un proceso en el que el diseño, la experimentación y la artesanía conviven para dar forma a un objeto concebido para integrarse en el universo de Nike Sportswear", explican desde la firma.

Y aunque el proyecto tenga dimensión internacional, su fabricación vuelve a mirar a casa. Cada una de las piezas se ha realizado de manera artesanal, una a una, en Galicia, manteniendo la producción local y el trabajo manual que han acompañado a Rígido desde sus inicios.

El proyecto supone así el encuentro entre dos mundos: la cultura deportiva y contemporánea de Nike Sportswear y la visión de Rígido de la joyería como un objeto de diseño. En medio de ambos permanecen la artesanía, el proceso creativo y una pieza hecha en Galicia.

Una relación con Nike que viene de atrás

Nike, además, no es territorio desconocido para Barral y González. Rígido ya había trabajado anteriormente con Nike España en un proyecto para el que creó joyas de plata y vermeil destinadas exclusivamente a atletas de la marca y concebidas para complementar sus modelos Air Force.

Aquella colaboración fue otro de los pasos de una trayectoria en la que el nombre de Rígido ha ido apareciendo en lugares que parecían muy lejanos cuando Barral y González pusieron en marcha el proyecto en A Coruña.

Más de seis años después de aquel complicado estreno en febrero de 2020, Rígido sigue haciendo prácticamente lo contrario de lo que promete su nombre: moverse, probar, colaborar y llevar su particular manera de entender la joyería a lugares cada vez menos previsibles.