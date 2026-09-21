Dickies llega a La Esquina de Pull&Bear de A Coruña con una colección exclusiva

Nueva semana y nueva colección en La Esquina de Pull&Bear. Desde que Inditex recuperó el histórico local de Rosalía de Castro para convertirlo en una especie de tienda efímera de la marca de moda, Pull&Bear no ha dejado de sorprendernos con las colecciones que ha ido sacando única y exclusivamente para esta ciudad.

Primero lo hicieron con una línea de ropa en colaboración con Disney, después con Fórmula 1 —cuando llegaron a meter un coche de tamaño real en la propia tienda— y ahora nos sorprenden con una alianza con la marca Dickies.

Todo un hito tratándose de una firma mundialmente conocida que surgió en Estados Unidos y que triunfó con su ropa de trabajo, aunque en los últimos años ha dado el salto al streetwear. Un recorrido similar al de Carhartt, su principal competidora.

Lo hace apenas unos días después de que Zara Man sacara una colección cápsula con Fruit of the Loom, que también ha tenido una gran acogida.

Sin embargo, la de Pull&Bear, a diferencia de la de Zara, se trata de una colección que tan solo se puede adquirir en la tienda física de Rosalía de Castro. O, al menos, por el momento.

Tal y como ha pasado con las anteriores colecciones que han pasado por este local, después de una semana expuestas se cambian por la siguiente. La de Dickies está disponible desde este lunes 21 de septiembre hasta el próximo sábado 26.

Siguen las camisetas con frases gallegas

Eso sí, hay algo que se conserva de una semana a otra: las camisetas y sudaderas con frases muy gallegas. "Morriña", "Se chove que chova" o "E logo?" eran algunas de las frases que podíamos leer en la serigrafía de las camisetas y que, desde que comenzó esta campaña de Pull&Bear, han ido variando de una semana a otra.

Desde este lunes podemos encontrar nuevas versiones de estos básicos que tanto han gustado en la ciudad, pero que esta vez están acompañados de una colección única de la marca gallega junto a la estadounidense Dickies.