Furor en A Coruña por el maquillaje viral que regala la revista 'Elle': "Ningún quiosco llegó a sacarla a la venta"

Conseguir este jueves un ejemplar de la revista Elle en A Coruña se ha convertido en una tarea prácticamente imposible. El número de septiembre ha generado una demanda excepcional debido al producto de maquillaje que incluye: uno de los populares iluminadores Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury.

El fenómeno no es exclusivo de la ciudad. En Valencia, los ejemplares llegaron a agotarse a las 7:00 horas, con clientes haciendo cola desde antes de la apertura y recorriendo varios establecimientos en busca de la revista. El motivo está en la considerable diferencia entre el precio de la publicación, alrededor de 10 euros, y el del cosmético por separado, que supera los 40 euros.

Las redes sociales han contribuido además a disparar la expectación durante los días previos. La propia Elle España promocionó el miércoles la llegada del regalo con su número de septiembre, mientras que diferentes publicaciones sobre la promoción acumulan miles de interacciones.

En A Coruña, sin embargo, ni siquiera ha habido oportunidad de encontrar la revista a la venta en los establecimientos.

Agotada antes de llegar a las estanterías

En la librería Azeta, situada en Cuatro Caminos, están acostumbrados a vender Elle todos los meses, pero reconocen que lo sucedido con esta edición se sale de lo habitual.

"Está totalmente agotada", explican desde el establecimiento, donde aseguran que "ninguna librería ni quiosco de la ciudad la sacó a la venta, porque todas fueron reservadas con antelación".

La expectación generada por el cosmético provocó que las peticiones superasen incluso el número de unidades disponibles. Desde Azeta señalan que "no cubrimos tantas reservas" y atribuyen directamente el fenómeno al regalo: "La gente reservó por el producto cosmético, pero al final no llega para todo el mundo".

Una situación similar se vive en el quiosco El Parque, situado junto al parque de Marte. "No hemos recibido ninguna revista, pero debe estar agotada porque todo el mundo la quiere pagar anticipadamente", explican.

La promoción permite conseguir con la revista el codiciado cosmético líquido con aplicador de esponja que combina un efecto de colorete e iluminador y que se ha convertido en un producto especialmente popular en redes sociales. El resultado ha sido una peculiar carrera a la que muchos no llegaron a tiempo para hacerse con el número de este mes.