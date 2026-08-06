Acaba de llegar a Zara una camiseta exclusiva del eclipse del 12 de agosto: a la venta por 22,95 euros

Zara también se suma a la fiebre por el eclipse solar del próximo 12 de agosto y lo hace con una prenda especial que conmemora el acontecimiento astronómico del año. Se trata de una camiseta diseñada por la ilustradora y diseñadora gráfica argentina y afincada en Galicia, Agustina Shuan.

La tienda insignia del grupo Inditex apuesta por un diseño que muestra el sol y la luna, acompañados por dos palomas y dos flores. La camiseta ya está disponible tanto en la página web de la marca como en sus tiendas físicas.

En esta ocasión, la prenda de color verde agua está dirigida al público adulto y se comercializa en tallas de la S, M y L, a un precio de 22,95 euros. El diseño sigue la estética artística habitual de Agustina Shuan.

En la parte delantera luce un gráfico del sol en tonos amarillo y rosa, acompañado del mensaje "Eclipse solar agosto 26". Mientras que en la trasera destacan los diseños del sol y la luna en grande como protagonistas, además de incorporar dos palomas de color verde y dos flores.

No es la primera vez que Agustina Shuan colabora en el diseño de prendas de ropa con Zara. Lo hizo el pasado mes de abril como parte de la colección limitada 'Women in Art', una colección que une moda, arte y mujeres con el fin de destacar el trabajo de creadoras internacionales.