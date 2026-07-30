La "wishlist" más deseada del verano: las piezas que definirán nuestros próximos looks

Descubrimos junto a Jael Boutique las tendencias que ya están conquistando el verano con una selección llamada a permanecer mucho más allá de la temporada.

La moda vive uno de esos momentos en los que las tendencias dejan de perseguir lo efímero para volver a poner el foco en aquello que realmente permanece. Frente a la velocidad de las tendencias y al impulso de estrenar, el armario recupera el criterio y reivindica las piezas bien elegidas: materiales nobles, diseños con vocación de permanencia y accesorios capaces de trascender una temporada para convertirse, con el tiempo, en auténticos imprescindibles

Las pasarelas y las grandes firmas internacionales ya han dibujado el mapa de la temporada. El color chocolate se erige como el nuevo neutro, mientras el buttercream aporta una dosis de luz serena al armario. En cuanto a los materiales, la rafia abandona su territorio natural para conquistar las calles, mientras el pañuelo reivindica su lugar como uno de los grandes comodines del armario, capaz de reinventarse una y otra vez. Los charms, por su parte, invitan a personalizar los accesorios hasta hacerlos verdaderamente propios. Y entre todas estas tendencias, los bolsos, en sus múltiples siluetas y reinterpretaciones, se consolidan una temporada más como piezas clave para definir el estilo.

En este contexto, Jael Boutique vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una referencia para quienes entienden la moda como una inversión en estilo. Desde su boutique en Santiago de Compostela selecciona cada temporada firmas internacionales que destacan por su diseño, su calidad y su capacidad para trascender las modas pasajeras, ofreciendo también la posibilidad de descubrir toda la colección a través de su tienda online.

Desde Quincemil, y de la mano de los expertos en moda de Jael Boutique, descubrimos algunas de las piezas que se han convertido en auténticos objetos de deseo esta temporada.

Todo al chocolate: Longchamp Le Pliage Xtra M Moka

Longchamp Le Pliage Xtra M Moka. Jael Boutique.

Si durante años el negro fue el refugio infalible de cualquier armario, este verano el marrón chocolate ocupa definitivamente su lugar. Más cálido, sofisticado y fácil de combinar, se ha convertido en el nuevo neutro sobre el que construir estilismos relajados, elegantes y atemporales.

Longchamp traslada esta tendencia a uno de sus diseños más reconocibles con una versión refinada del icónico Le Pliage. Su silueta depurada, la calidad de sus acabados y la elegancia discreta que caracteriza a la maison francesa hacen de este bolso una inversión pensada para acompañar el ritmo diario sin renunciar al estilo. Es el tipo de accesorio que no entiende de temporadas: simplemente funciona.

El cinturón vuelve a definir la silueta: Hereu Tramat Braided Belt

Durante varias temporadas permaneció en un discreto segundo plano. Hoy, el cinturón recupera protagonismo y vuelve a convertirse en uno de los accesorios más eficaces para transformar un estilismo con un solo gesto. Los modelos trenzados, de inspiración artesanal, aportan textura y naturalidad tanto a vestidos fluidos como a pantalones de lino o americanas ligeras.

La firma española Hereu, reconocida por reinterpretar la artesanía mediterránea desde una mirada contemporánea, propone un cinturón trenzado en piel marrón que resume perfectamente esa filosofía. Su acabado artesanal y su diseño limpio lo convierten en una pieza versátil, capaz de acompañar el armario durante años sin perder actualidad. Porque el verdadero lujo muchas veces está en los detalles que apenas necesitan llamar la atención.

La rafia abandona la playa: Hereu Calella Soft Raffia

Hereu Calella Soft Raffia. Jael Boutique.

Pocos materiales representan mejor el verano que la rafia. Sin embargo, esta temporada deja de asociarse exclusivamente a las vacaciones para instalarse también en la ciudad. La clave está en combinar la naturalidad de las fibras vegetales con diseños contemporáneos y acabados cuidados.

Hereu vuelve a poner en valor la tradición artesanal con un bolso tote que combina la calidez de la rafia con detalles en piel, logrando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y sofisticación. Una pieza que acompaña con la misma naturalidad un paseo junto al mar, una jornada de trabajo o una comida al aire libre. La demostración de que la elegancia también puede ser relajada.

Y para quienes buscan añadir un toque más personal a sus accesorios, Hereu propone también pequeños detalles capaces de transformar un diseño según el momento y el estilo de quien lo lleva. Un ejemplo sería el Corola Charm, inspirado en la forma de una flor, añade una delicada nota de color y carácter cuando se incorpora al bolso. Una expresión de la tendencia hacia la personalización de los accesorios, que permite reinterpretar una misma pieza y hacerla propia a través de pequeños gestos.

Un toque de color siempre tiene sentido: Dragon Diffusion Nantucket Big Poppy Red

Dragon Diffusion Nantucket Big Poppy Red. Jael Boutique.

Aunque los tonos neutros dominen el armario, el verano siempre invita a introducir notas de color capaces de transformar por completo un estilismo.

La firma Dragon Diffusion, reconocida por su trabajo artesanal, propone una cesta en un vibrante tono rojo amapola que aporta fuerza visual sin perder sofisticación. Su carácter artesanal y su personalidad la convierten en esa pieza especial que eleva incluso los conjuntos más sencillos.

El shopper que acompaña todo el verano: Longchamp Le Roseau L Vegetal

Longchamp Le Roseau L Vegetal. Jael Boutique.

Hay bolsos que terminan convirtiéndose en auténticos compañeros de viaje. Aquellos que permiten pasar de una reunión a una escapada de fin de semana sin necesidad de cambiarlos.

La colección Le Roseau representa el savoir-faire de Longchamp a través de un diseño limpio y reconocible, donde funcionalidad y sofisticación conviven en perfecto equilibrio. Su estética natural conecta con una de las grandes tendencias del verano: apostar por piezas versátiles, luminosas y capaces de adaptarse a cualquier momento del día.

Y si hay un accesorio capaz de multiplicar las posibilidades del armario, ese es el pañuelo de seda. El fular estampado de Max Mara aporta ese toque de elegancia serena característico de la firma italiana y puede llevarse de mil maneras: al cuello, en el cabello, como cinturón o incluso anudado al asa de un bolso. Un pequeño gesto que demuestra que, en moda, los detalles siempre tienen la última palabra.

El bolso pouch sigue siendo un icono: Munthe Voi Bag

Munthe Voi Bag. Jael Boutique.

Las siluetas suaves continúan ocupando un lugar privilegiado en las colecciones internacionales. El bolso pouch mantiene intacta su capacidad para aportar modernidad sin estridencias, convirtiéndose en uno de los diseños más deseados de la temporada.

La firma danesa Munthe interpreta esta tendencia desde la sencillez del diseño escandinavo. Su delicado tono azul aporta frescura al armario estival y demuestra que la sofisticación no necesita excesos, sino buenas proporciones y materiales de calidad. Una pieza pensada para quienes buscan moda contemporánea con vocación de permanencia.

El imprescindible para el día y la noche: Longchamp Bolso Bandolera S

Longchamp Bolso Bandolera S. Jael Boutique.

Si existe un bolso capaz de acompañar cualquier plan, ese es la bandolera. Compacta, práctica y elegante, continúa siendo una de las inversiones más inteligentes del armario.

Longchamp resume en este diseño toda la experiencia de la firma francesa creando accesorios funcionales sin renunciar a la elegancia. Su tamaño, su ligereza y su diseño atemporal permiten llevarlo desde la mañana hasta la noche con absoluta naturalidad.

Porque las mejores piezas son aquellas que terminan formando parte de nuestra rutina y más allá de las tendencias, existe algo que nunca cambia: la importancia de elegir piezas con criterio. Descubre esta selección y mucho más en la tienda física de Jael Boutique (Rúa do Xeneral Pardiñas, 9) donde el asesoramiento personalizado forma parte de la experiencia de compra, o a través de su tienda online, que permite acceder a las últimas novedades y colecciones desde cualquier lugar.