Locura en A Coruña por la nueva colección de Zara por San Juan: disponible en dos tiendas de la ciudad

Zara vuelve a lanzar una colección cápsula especial con motivo de San Juan. Al igual que el año pasado, la tienda insignia del grupo Inditex barre para la ciudad que la vio nacer y apuesta por una de las noches más mágicas para A Coruña. La selección está formada por camisetas y sudaderas.

Desde este jueves las tiendas de Zara de la calle Compostela y del centro comercial Marineda City cuentan con dos stands muy especiales que rinden homenaje al San Juan coruñés. En la primera de ellas se han habilitado dos colas diferenciadas, una para acceder a la tienda habitual y otra para la propia colección.

Por este motivo, desde esta mañana a las 10:00 horas en la planta baja de la tienda insignia de la calle Compostela está expuesta y disponible para comprar una colección exclusiva de esta fiesta con unidades limitadas, concretamente sudaderas y camisetas en tallas de adulto y niño. Además, tanto en la decoración como en la colección destacan los colores blanco y gris, predominantes en el fondo de las camisetas, y el azul y rojo en las letras y con motivos a rayas, de estilo marinero.

Un toldo azul con sardinas dibujadas completa el stand que imita una pescadería y en el que en la pared se puede leer "Sardiñas de primera".

Stand de la colección de San Juan de Zara. Quincemil

El motivo principal de los diseños no es otro que las tradicionales sardinas y no podía faltar una hoguera bordada en el reverso.

El tallaje de las prendas aglutina tanto infantil como adulto, esta última va desde la XS hasta las tallas más grandes, ambas prendas con fondo blanco, letras azules y las sardinas en rojo.

Se trata de una edición limitada, que la propia marca define como más especial y amplia, diseñada para toda la familia y pensada para celebrar lucirla durante las celebraciones de la noche.

Polo San Xoán a sardiña molla o pan

Desde hace dos semanas Pull&Bear lanzó una colección especial con motivo de San Juan, que cuenta con camisetas y una sudadera acompañadas de frases y palabras en gallego, como "Polo San Xoán a sardiña molla o pan" y "Meiga". A diferencia de la de Zara, no se trata de una edición limitada a tiendas, sino que se puede adquirir desde hace semanas tanto en establecimientos como en la página web.

Además, no solo incluye frases en gallego haciendo referencia a San Xoán, sino también a esta celebración en otras partes de España, como Cataluña y Alicante.