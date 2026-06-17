La Xunta y Adolfo Domínguez firman un acuerdo para recuperar el cultivo del lino en Galicia

La Xunta y la Fundación Adolfo Domínguez han firmado este miércoles un protocolo de colaboración para la puesta en marcha de la 'Iniciativa gallega por el lino', un proyecto que busca recuperar el cultivo de este producto en Galicia y generar todo un ecosistema de ampliación de la producción y creación de empleo en torno a esta materia prima. "Se trata de revitalizar algo que tuvimos durante miles de años en nuestro rural, un cultivo de toda la vida", destacó el presidente Alfonso Rueda.

Rueda informó de que esta colaboración público-privada contará con un presupuesto inicial de más de 887.000 euros para promover la investigación sobre este producto y facilitar su recuperación como cultivo en el campo gallego, ya que actualmente su producción en la comunidad es residual. En esta línea, resaltó que el lino puede ser una gran oportunidad para dinamizar el rural, crear un nuevo ecosistema industrial a su alrededor y reducir las importaciones de materias primas de las compañías textiles gallegas. «Esto tiene una parte económica importantísima porque, en un mundo tan competitivo, los proyectos necesitan transferencia de conocimiento y rentabilidad económica para no desaparecer», señaló.

Además, el presidente hizo hincapié en la "clarísima vertiente cultural" que tiene esta colaboración para recuperar el lino. "Esto es nuestra identidad. Esto somos nosotros. El lino gallego ya era una referencia en la época de los romanos. En el Imperio romano el mejor lino venía de Galicia", indicó Rueda, para asegurar que, en la actualidad, "uno de los ejemplos de Galicia Calidade es elaborar ropa de calidad, con lino de calidad y sello gallego".

Recuperación de semillas y variedades autóctonas

Entre las iniciativas que se llevarán a cabo al amparo de esta colaboración está la multiplicación de la semilla de lino, la caracterización agronómica y genética de las variedades y la validación industrial de la fibra, en colaboración con el sector textil gallego y otras entidades del sector. El Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, así como los centros de formación de la Consellería do Medio Rural en Guísamo, Sergude o Monforte, crearán campos de ensayo con el fin de obtener semilla para posteriormente ponerla a disposición del sector y plantar mayores extensiones en diferentes zonas de Galicia.

La firma tuvo lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo (Bergondo), donde desde 2020 cuentan con un pequeño cultivo de lino para producir y estudiar diferentes variedades —entre ellas las autóctonas— e impulsar el cultivo de este producto en la comunidad.

Medidas para reducir los residuos textiles

Además, la Xunta no solo apuesta por una producción sostenible de la ropa, sino también por reducir los residuos textiles y facilitar su reciclaje. Cada gallego produce al año 30 kilogramos de residuos de este tipo, de los que ni siquiera llega a reciclarse el 1 %. Para cambiar esta situación, el Gobierno autonómico está llevando a cabo campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía y a las empresas, promueve la economía circular y ya están en ejecución las obras de la que será la primera planta pública de separación de residuos textiles de España. Estará ubicada en Sogama y cuenta con una inversión superior a los 22 millones de euros.

En su intervención, Rueda agradeció a la firma Adolfo Domínguez su compromiso con el medio ambiente. Una empresa que fue pionera en el uso de materias primas ecológicas para la confección de prendas de vestir, con especial protagonismo para un producto como el lino.