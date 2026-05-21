La gorra por la que A Coruña hace cola: locura en la venta de la colección de Zara y Bad Bunny

La tienda de Zara en la calle Picavia, en A Coruña, ha registrado colas esta mañana para ser el primero en acceder al interior. El motivo era sencillo: hacerse con los primeros productos de la exclusiva colección, denominada Antonio Benito, que la multinacional con sede en Arteixo ha puesto en marcha con Bad Bunny.

Tras la apertura de puertas, el primer producto en desaparecer de las estanterías, paso por caja mediante, fue la gorra. La de color verde fue la que más demanda presentó, con personas que acudieron directamente hasta el expositor para hacerse con esta codiciada prenda que, en plataformas de venta de segunda mano, ya alcanza propuestas por el doble de su valor en tienda. La causa es que se pudo ver a Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, el fundador del imperio, con ella en el fin de semana de San Isidro en el Longines Global Champions Tour, apenas dos semanas después de coincidir con el artista puertorriqueño en la Met Gala.

Mientras tanto, varios grupos de amigos revisaban el resto de la colección. Las prendas oversize eran las más demandadas. Las camisetas, en tonos que recuerdan el verano, también empezaron a llenar los brazos de los consumidores, que se afanaban en buscar su talla antes de que las existencias se lo impidiesen. Entre ellas, una de rayas con bolsillos bordados, que impactó por su diseño.

La colección Antonio Benito ha sido lanzada en algunas de las tiendas de Zara. En A Coruña, tan solo esta y Marineda City disponen de ella, mientras que en el resto de Galicia tan solo se pueden adquirir en Gran Vía de Vigo.