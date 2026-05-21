La colección de Bad Bunny por Zara se vende en A Coruña: así se prepara en la tienda de calle Picavia

La espera terminó para los seguidores de Bad Bunny y de Zara. La tienda Zara Man de la calle Picavia de A Coruña abrirá este jueves con una colección muy especial para la firma: "BENITO ANTONIO", la esperada colaboración entre el cantante puertorriqueño y la marca gallega.

El establecimiento coruñés es una de las pocas tiendas seleccionadas para sacar a la venta esta colección, que desde primera hora de la mañana ya despertaba expectación entre clientes y curiosos. Además de en tiendas físicas concretas, las prendas también comenzaron a venderse esta madrugada a través de la página web de Zara.

La colaboración llega después de días ocupando titulares en medios de moda de todo el mundo. Todo ello tras la aparición sorpresa de Bad Bunny el pasado sábado en una tienda de Zara en Puerto Rico para presentar personalmente la colección ante cientos de seguidores. El establecimiento de Plaza Las Américas, en San Juan, había sido transformado previamente en un espacio pop-up exclusivo dedicado al lanzamiento.

Aunque por el momento no se sabe si el artista visitará Galicia o tan siquiera España para promocionar la colección, A Coruña sí se convierte este jueves en uno de los puntos de referencia para los seguidores del cantante gracias a la llegada de las prendas a la tienda de calle Picavia.

150 piezas inspiradas en el artista

Según explicaba este miércoles Zara en un comunicado, "BENITO ANTONIO" nace de la esencia creativa de Benito Antonio Martínez Ocasio y de su manera de entender la moda. La colección, desarrollada junto a su director creativo Janthony Oliveras, está formada por alrededor de 150 piezas inspiradas en el estilo personal del artista.

Sastrería, prendas oversize, básicos veraniegos, tejidos texturizados y gráficos con carácter forman parte de una propuesta que busca reflejar la identidad y la evolución creativa del cantante. "Las piezas son un reflejo de cómo Benito siempre ha vestido: sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo", señalan desde la firma.