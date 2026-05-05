Marta Ortega debuta en la Met Gala 2026 con un vestido de Zara diseñado por John Galliano

La presidenta no ejecutiva del grupo Inditex, Marta Ortega, sorprendió debutando anoche por primera vez en la Met Gala 2026. La gallega posó junto a su marido Carlos Toretta en las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York.

Se trata de la primera vez que la heredera de la multinacional textil participa en la gala que cada año organiza Vogue bajo las directrices de Anna Wintour. Y como no podía ser de otra manera, lo hizo con un vestido de su marca insignia: Zara. En concreto, se trata de un vestido de seda azul marino con corte al bies y cuello barco, diseñado por el británico John Galliano especialmente para la ocasión. Además, el outfit se completó con una capa de gasa de seda.

Según Vogue España "el vestido escogido por la gallega ha sido todo lo que cabía esperar teniendo en cuenta su estilo personal, siempre discreto y atemporal".

Marta Ortega ha decidido presentar la primera pieza de la colaboración de Zara con el diseñador británico John Galliano en la Met Gala, dando comienzo a un acuerdo creativo que se materializará oficialmente a partir de septiembre de 2026.

El pasado mes de enero la propia Anna Wintour visitó la sede de Inditex en Arteixo, en A Coruña, para conocer en profundidad la marca gallega. Ya en 2015 se rumoreaba que la exdirectora de Vogue USA, estaría planificando un viaje a A Coruña para visitar a Amancio Ortega y conocer las instalaciones de Inditex. Pero la visita se hizo esperar y llegó este 2026, más de diez años después.