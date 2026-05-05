Llega a A Coruña un mercadillo vintage con prendas de marca a 10 euros este fin de semana

A todo el mundo le gusta comprar ropa de marca, pero a veces los precios pueden ser un verdadero obstáculo. Si vives en A Coruña, estás de suerte: este fin de semana llega un mercadillo vintage con más de 2.000 prendas de marca por solo 10 euros.

Marcas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s o The North Face estarán disponibles los días 8, 9 y 10 de mayo gracias al Mercadillo Billy's, que regresa a la ciudad para revolucionarlo todo y darnos la oportunidad de renovar el armario con prendas de calidad a un precio increíble.

Más de 2.000 prendas vintage a 10 euros

El mercadillo Billy's llega a A Coruña dispuesto a convertirse en uno de los eventos más atractivos del mes de mayo, sobre todo si te gusta la ropa vintage. Durante los días 8, 9 y 10, el espacio DAJI ROOM, ubicado en la calle Plá y Cancela, 6, será el sitio idóneo para renovar tu armario con estilo, calidad y buen precio.

Con más de 2.000 prendas disponibles, Billy's Tour ofrece moda accesible para todos los bolsillos. Lo más llamativo es que todas las prendas estarán ¡a tan solo 10 euros!, lo que te permitirá obtener joyas vintage de marca sin dejarte un riñón en el intento.

Entre las marcas más destacadas se encuentran Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi's, The North Face... entre otras muchas. Si la costumbre es ver prendas, zapatos o accesorios de estas firmas a precios altos, gracias a Billy's Tour estarán a tu alcance.

El evento estará abierto cada día en horario de 11:00 a 21:00 horas, con entrada general totalmente gratuita. Además, como incentivo adicional, las primeras 20 personas que lleguen cada día recibirán un regalo, lo que añade un toque extra de emoción.

Para quienes quieran ir un paso más allá, existe la opción de adquirir una entrada VIP por 5 euros. Este pase permite acceder al recinto 30 minutos antes que el resto del público, evitando colas y aumentando la posibilidad de que nadie te quite esa prenda que tanto tiempo llevas buscando.

Así que ya lo sabes, si no tenías plan para este finde, vete a DAJI ROOM y consigue tu prenda de marca a 10 euros.