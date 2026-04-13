Ya es oficial: aterriza en A Coruña un nuevo mercadillo de ropa con prendas de marca desde 1 euro

El lunes apenas comienza, pero la mente ya está proyectando el descanso del fin de semana. Muchas personas necesitan planificar actividades de ocio para el sábado y domingo como una "herramienta de supervivencia" que les permita afrontar con más energía el resto de la semana.

Ahora que llega el buen tiempo, la agenda de ocio de A Coruña se comienza a llenar de planes de todo tipo: desde conciertos de música hasta festivales de hamburguesas o la sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo.

Ropa de Nike, Adidas y Vazva desde 1 euro

A la lista se suma un plan imprescindible para los amantes de la moda: un nuevo mercadillo con prendas de marca de segunda mano a precios irresistibles (y para todos los bolsillos), que oscilan entre 1 y 5 euros.

The Vibe Studio está detrás de este evento, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril para cerrar el mes por todo lo alto. Ubicada en el número 18 de la calle Juan de la Cierva, la academia de baile y K-pop en A Coruña y Galicia se transformará en un mercadillo con ropa, calzado y accesorios.

"¡Se viene nuestro mercadillo! Ropa, accesorios y objetos con una segunda vida, tendremos prendas desde 1 a 5 euros. También podréis encontrar marcas como Nike, Adidas y Vazva. Pásate y encuentra algún tesoro", animan desde The Vibe Studio.

En horario de 12:00 a 14:00 horas, quienes se acerquen a The Vibe Studio el próximo 26 de abril podrán encontrar auténticas joyas retro a precios muy asequibles. Además, se trata de un evento solidario destinado a recaudar fondos para los grupos de competición de la academia.

Sudaderas, camisetas, pantalones y otras prendas, como calzado y accesorios, estarán disponibles por entre 1 y 5 euros, una oportunidad perfecta para renovar el armario de cara a la primavera y el buen tiempo.

Este mercadillo se celebrará el próximo 26 de abril, de 12:00 a 14:00 horas, en el número 18 de la calle Juan de la Cierva, en el barrio de O Ventorrillo. Para llegar, se puede optar por varias líneas de autobús, como la 6A, 6, 11 o 14, dependiendo del punto de partida.

Además de un mercado con ropa retro, los alumnos de competición de The Vibe Studio han organizado otros talleres y actividades para disfrutar los meses de abril, mayo y junio. A continuación, te detallamos la agenda completa:

Abril

Sábado, 18 de abril. Revive la gala con The Vibe Studio. Entrada: 2 euros + donación libre

Mayo

Sábado, 2 de mayo. Taller DIY de creación de pulseras y trivial Disney. Entrada: 2 euros + donación libre

Sábado, 9 de mayo. Fiesta de la primavera con talleres y trivial. Entrada: 5 euros + donación libre

Junio

Sábado, 6 de junio. Tarde de bingo. Entrada: 2 euros + donación libre. El cartón tiene un precio de 1 euro

Las personas interesadas en participar en alguna de las actividades previstas pueden inscribirse a través de este enlace.