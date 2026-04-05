Nace en Oleiros (A Coruña) una firma de moda centrada en el "after run": así es The Running Boy

Durante años, el negocio del running se ha centrado en el rendimiento: correr más rápido, más lejos y mejor. Pero hay quien ha decidido poner el foco justo después, en el momento en el que termina el esfuerzo. Así nació The Running Boy, una marca impulsada desde Santa Cruz (Oleiros), que no diseña ropa para correr, sino para lo que viene después.

Detrás de la firma está Raúl Fernández, que durante 23 años fue director de Marketing de Nike Running para el sur de Europa. Tras una carrera vinculada al rendimiento deportivo, su nuevo proyecto gira en torno a una idea mucho más intangible: cómo se siente uno después de salir a correr. "El tú de después de correr es mejor que el tú de antes de haber salido", resume.

La idea no es casual. Fernández vincula el origen de la marca a su propia historia con el running, que empieza precisamente en Santa Cruz, donde acudía de niño a correr la carrera popular. "Este es un poco mi origen como corredor. Volver aquí también era volver a donde empezó todo", explica.

Bajo el concepto Made for the after, la propuesta se aleja del equipamiento técnico habitual. Aquí no hay obsesión por marcas o tiempos, sino por ese estado de calma, claridad mental y cierta ligereza que llega al terminar. "Yo sabía que no tenía nada que aportar haciendo ropa para correr, pero sí podía aportar una visión sobre lo que pasa después", señala.

Las prendas -camisetas, sudaderas o gorras- están pensadas para ese instante en el que uno ya ha parado, se ha quitado las zapatillas y simplemente baja el ritmo. Materiales cómodos, tejidos orgánicos y una estética limpia que no compite. Entre ellas destaca el After Run Poncho, una de las piezas más reconocibles de la colección, con un guiño claro a la cultura atlántica.

"El producto es de muy buena calidad, con un punto casi artesanal en algunos detalles", explica Fernández, que asegura que las primeras entregas han superado incluso las expectativas de los clientes: "La gente me dice que el producto es mejor de lo que se ve en la web".

Prendas de la colección Calma Capsule de The Running Boy

Una marca con origen en Santa Cruz

La marca nace en Santa Cruz y ahí mantiene parte de su identidad. El proyecto se apoya en esa forma de entender el tiempo más pausada, cercana y conectada con el entorno. "Quería capturar esa calma del noroeste y llevarla a la marca"

La firma aspira a alcanzar un sistema de producción 100% local y, por ahora, ya realiza en proximidad la fase final del proceso: impresión, etiquetado, empaquetado y envío desde talleres próximos a la provincia de A Coruña, además de incorporar trabajo artesanal en Santa Cruz.

Además, la marca refuerza su vínculo con Santa Cruz con una edición especial de camisetas y sudaderas ligada a la carrera Costa Ártabra, que se celebrará el próximo 19 de abril, y recorre el trayecto entre el castillo de Santa Cruz y el de San Antón, incorporando en las prendas la referencia "Santa Cruz, A Coruña".

Menos unidades, más sentido

Su primera colección, Calma Capsule, apuesta por tonos neutros y por una producción contenida. Algunas prendas se lanzan en ediciones limitadas de 50 unidades, numeradas a mano antes de ser enviadas. "Quiero que cada prenda tenga valor, que la gente sepa que tiene una de las 50 que existen", explica. El modelo busca alejarse de la producción masiva: "Prefiero hacer algo con más cuidado y para menos gente que algo para miles".

El resultado, por ahora, ha sido positivo. Un primer lanzamiento en preventa se agotó en pocos días y la mayor parte de las 240 unidades producidas en esta primera cápsula ya se han vendido.

Más que una marca de ropa, The Running Boy quiere construir un relato alrededor del "after run". Atletas, artistas y creadores como Bernard Lagat, Leiva, 72 Kilos, Marta García o Nuria Fernández, entre otros, han compartido, a través del perfil de "the running boy" en Instagram, su definición personal de "after run", reforzando el componente cultural y emocional del proyecto.

El proyecto, que se lanzó oficialmente el pasado 1 de marzo, coincidiendo con los 21K de A Coruña, es una manera de reforzar la idea de que correr no es solo una actividad física, sino también una herramienta para ordenar la cabeza. Fernández insiste en la idea de fondo: "Si todos corriéramos un poco, el mundo sería un poquito mejor".

Sudadera de la firma The Running Boy @davidacedo

Próximo paso: San Juan

La marca ya trabaja en su siguiente colección, prevista para el 23 de junio, coincidiendo con la noche de San Juan. En esta ocasión, el color protagonista será el verde, como homenaje al entorno natural de la zona, especialmente a los bosques entre Santa Cruz y Bastiagueiro.

Además, esta nueva cápsula avanzará en uno de los objetivos del proyecto: acercar la producción al noroeste, con parte del proceso ya en fábricas del norte de Portugal.