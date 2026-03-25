El 'streetwear' gallego toma la Dársena de A Coruña con una pop-up de dos marcas en auge

A la izquierda una chaqueta de la marca DAME APRES PARIS y, a la izquierda, de 6ixt4our Instagram

Dame Après París y 6ixt4our unen fuerzas para desembarcar en A Coruña con una nueva pop-up de moda urbana. Las dos marcas, con raíces gallegas pero proyección internacional, montarán un mercadillo efímero en el paseo de la Dársena, número 15, durante los días 27, 28 y 29 de marzo.

Detrás de Dame Après París están los ourensanos Alexandre Dacal y Mateo Álvarez, dos emprendedores que apostaron por la moda streetwear y que, a día de hoy, han logrado llevar sus diseños a tiendas de todo el mundo, colaborando recientemente con marcas como Puma.

Un camino similar ha seguido el coruñés Javier Vila, fundador de 6ixt4our. Su marca también ha conseguido traspasar fronteras y ganar visibilidad en la escena urbana. De hecho, hace apenas unos meses dio un salto mediático al colaborar con el artista canario Quevedo, para quien diseñó varios looks en sus eventos.

Con esta pop-up, los creadores regresan a casa para celebrar todo lo conseguido. Un vínculo con su tierra que ya se dejaba ver en las últimas colecciones de Dame Après París, donde incorporaron guiños a Galicia, como camisetas con una reinterpretación de su escudo.

No es la primera vez que Javier Vila impulsa una iniciativa así en la ciudad herculina, donde nació. El pasado año ya participó en un mercado con otras marcas emergentes en el centro comercial de Cuatro Caminos.

Ahora, junto a Dame Après París, vuelven a apostar por A Coruña con una propuesta que mezcla moda y cultura urbana. Juntos llenarán el local del paseo de la Dársena de una comunidad fiel a su estilo.