Zara prepara una colección con el Deportivo: buscan familias para protagonizarla en un casting abierto

Dos referentes de A Coruña, el Real Club Deportivo y Zara Kids, preparan una nueva colección conjunta y ya buscan a sus protagonistas. La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades y perfiles, sin necesidad de experiencia previa en modelaje.

La iniciativa pretende reflejar el vínculo del club con su afición, por lo que pueden participar madres, padres, hijos, abuelos, tíos o primos. El proceso es abierto y accesible, con una primera fase de selección a partir de las candidaturas recibidas.

Envío de fotografías para participar

Para participar, las familias deberán enviar una fotografía reciente de retrato -puede ser una imagen sencilla tomada en casa- y otra de cuerpo entero con ropa básica y casual, como camiseta y vaqueros. En ambas pueden aparecer juntos o por separado.

Además, deberán incluir datos como nombre completo, edad, altura, talla de ropa y ciudad de residencia de cada participante. El correo electrónico al que deben enviarse las candidaturas figura en la imagen difundida para el casting: contact@valentinamo.com

La imagen del casting que busca nuevas caras

Las candidaturas serán recopiladas y remitidas al equipo creativo, que se encargará de realizar la selección final. En caso de ser seleccionados para la sesión, los participantes menores recibirán la correspondiente remuneración económica.