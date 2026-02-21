Colas kilométricas en Jysk para conseguir un juego de funda nórdica por 25 euros tras la rebaja del 50%

Todavía queda un mes para finalizar el invierno y dar la bienvenida a la primavera, por lo que en Galicia aún nos quedan días y noches de bajas temperaturas. Por ello, hacerse con una buena funda nórdica es fundamental para conseguir un sueño profundo. Y si además la consigues a buen precio, mucho mejor.

Una opción ideal para encontrar artículos económicos para el hogar es Jysk, donde hay desde ropa de cama hasta mobiliario y decoración. La variedad de opciones es amplia y, además, suelen lanzar ofertas por tiempo limitado. Un ejemplo es este juego de funda nórdica que actualmente tiene un 50% de descuento.

Juego de funda nórdica a buen precio

El juego de funda nórdica SHEILA es una opción perfecta para estas últimas semanas de invierno. Además, siendo sinceros y teniendo en cuenta que estamos en Galicia, seguro que en primavera sigue haciendo falta y, si no, gracias a su buen precio es perfecto para guardarlo de cara a la temporada siguiente.

Fabricado con 100% algodón, este conjunto combina suavidad y transpirabilidad, asegurando un descanso súper agradable. Su tejido de hilo teñido, con un diseño a rayas en tonos azul y blanco, le da un toque elegante y moderno a tu dormitorio, sin perder su esencia.

Juego funda nórdica de Jysk. Ref: 1808160 Jysk

Por sus colores claros y neutros, es fácil de combinar con los otros elementos de tu habitación. Este set, que incluye una funda nórdica y una funda de almohada, está actualmente rebajado un 50%, quedando en 25 euros, una oferta válida hasta el 25 de marzo de 2026.

La funda nórdica tiene un tamaño de 155x220 cm, ideal para camas individuales. No obstante, existe la opción de tamaño más grande por solo 12,50 euros adicionales (200x220 cm), para quienes necesiten mayor cobertura, mientras que la funda de almohada mide 50x70/75 cm.

Respecto a su cuidado, es muy sencillo. Se puede lavar a 60ºC, sin lejía y es apto para secadora a temperatura normal (máximo 80ºC) y plancha a temperatura normal (máximo 150ºC).

Set Funda nórdica de Jysk. Ref: 1808160 Jysk

Eso sí, se recomienda lavar antes de usarlo y cerrar sus cremalleras antes de cada lavado. También, durante los primeros lavados es recomendable mantener los colores similares juntos.

No cabe duda de que el juego de funda nórdica SHEILA de Jysk es un set cómodo y calentito que además aportará cierta elegancia a tu dormitorio. Su precio reducido lo convierte en una oportunidad estupenda para afrontar las últimas semanas de frío, así que no dudes en hacerte con él antes de que termine la promoción.