Ni Schiaparelli ni Gucci: así fue el estilismo de Zara que Bad Bunny lució en la Super Bowl 2026

Bad Bunny ha hecho historia en la Super Bowl 2026. El artista puertorriqueño ofreció un espectáculo a la altura de la ocasión, además de lanzar una clara reivindicación en favor de la comunidad latina.

Las redes sociales se han llenado de comentarios tras el show de Benito durante el descanso de la final de fútbol americano de la temporada 2025-26. Más allá de su mensaje reivindicativo, otro de los aspectos más comentados ha sido el outfit.

Bad Bunny elige Zara para la Super Bowl

Bad Bunny no se olvida de España y viste de Zara en la Super Bowl, un 'show' marcado por los guiños a la cultura latina

Ni Louis Vuitton, ni Gucci, ni Dior, ni Versace, ni Balenciaga... Bad Bunny se vistió de Zara para su esperada actuación en la Super Bowl 2026. El cantante puertorriqueño cuidó cada detalle para la ocasión y eligió el buque insignia de Inditex.

Asesorado por sus estilistas, Storm Pablo y Marvin Doublas Linares, Zara fue la marca seleccionada para el show de Bad Bunny en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

En concreto, el artista lució un conjunto monocromático tono crema, de estilo relajado y cómodo, ideal para saltar, bailar y dejar huella. La camiseta combinaba un aire formal y desenfadado, con cuello y corbata y el número 64, acompañada de unos pantalones anchos con cordón en la cintura.

Para los pies, Bad Bunny y su equipo de estilistas optaron por unas deportivas con cordones de su colaboración con Adidas, calcetines por encima de la rodilla y guantes, que aportaban el toque final al look.

Como complemento, el artista lució un reloj clásico de la marca Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro de 18 quilates y una esfera de malaquita, según la revista Vogue.

Sobre el estilismo, muchas personas han puesto el foco en los detalles. Además del número 64, en la camiseta podía leerse 'Ocasio', el apellido de su madre. En cuanto al número, se ha especulado con que podría hacer referencia al año de nacimiento de su progenitora.

Con este look, Bad Bunny ha vuelto a democratizar la moda, apostando por un estilismo accesible para todos los bolsillos. Zara reaccionó en redes sociales al atuendo del artista y, además, el mismísimo Bad Bunny regaló la camiseta a todos los trabajadores de la central de Inditex, en Arteixo (A Coruña).