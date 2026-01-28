A Coruña, cuna de moda: la escuela FormARTE convoca su Beca de Estudios 2026 para jóvenes talentos

La escuela coruñesa FormARTE impulsa la carrera de nuevos creativos con una importante beca de estudios para Diseño y Moda

El centro celebrará las pruebas de talento el próximo 21 de febrero y una jornada de puertas abiertas el 7 de marzo en la que se ofrecerán talleres gratuitos y charlas informativas sobre el programa

Contenido patrocinado

En el tejido urbano de A Coruña, camino de consolidarse como la capital de la moda española, la formación especializada es el motor de las nuevas industrias creativas. En este escenario, la escuela FormARTE ha anunciado la convocatoria abierta para la obtención de su Beca de Estudios 2026, una oportunidad excepcional para jóvenes talentos que buscan profesionalizarse en el sector de la moda.

La beca, que cubre todas las cuotas del primer año y ampliable hasta el término de los estudios, se adjudicará mediante una prueba de talento presencial que tendrá lugar el sábado 21 de febrero en la sede de la escuela. Durante la jornada, los candidatos deberán demostrar sus aptitudes en tres áreas clave: ilustración, diseño y cultura de moda. La inscripción para estas pruebas es gratuita y ya puede realizarse a través de su portal oficial: formar-arte.com/beca-formarte-2026/.

Tradición, innovación y conexión laboral

Lo que posiciona a FormARTE como un referente es su metodología equilibrada. La escuela combina el "saber hacer" del pasado - a través de talleres presenciales donde se prima el oficio y la técnica - con una innovación constante que monitoriza las demandas actuales del mercado laboral.

Esta calidad educativa se refleja en una elevada tasa de empleo al finalizar los estudios. El centro no solo ofrece un programa académico sólido, sino que garantiza una inmersión real mediante prácticas en empresas y una estrecha colaboración con asociaciones y entidades culturales de la ciudad. Para quienes deseen sumergirse en el ambiente diario de la escuela, conocer los proyectos de los alumnos y ver el proceso creativo en tiempo real, la escuela mantiene una ventana abierta al público a través de su cuenta de Instagram @escuelaformarte, donde comparten el pulso diario de sus aulas.

Citas clave

Además de las pruebas de beca, FormARTE ha programado una Jornada de Puertas Abiertas el sábado 7 de marzo. Este evento, enfocado en los estudios de Diseño de Moda, ofrecerá a los asistentes:

Talleres gratuitos de toma de contacto técnica.

Charlas informativas sobre el programa, becas adicionales y medios de financiación.

El acceso a los Estudios de Diseño de moda es posible a partir del título de ESO y la participación en esta jornada es gratuita, siendo necesario únicamente solicitar plaza enviando un correo a info@formar-arte.com.

Con estas iniciativas, FormARTE reafirma su compromiso con el talento, ofreciendo en pleno centro de A Coruña las herramientas necesarias para que los creativos de hoy lideren la industria del mañana.