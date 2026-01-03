Los básicos que no debes dejar escapar en las rebajas de invierno 2026 y que recomiendan las expertas

Después del Black Friday y del intenso ritmo de compras navideñas, llega uno de los momentos más esperados del año: las rebajas de invierno. Esa cita marcada en rojo en el calendario de cualquier it-girl, perfecta para hacerte con las prendas que llevas tiempo deseando a mejor precio y sin dejarte un dineral en el intento.

Si tienes mil ideas rondándote la cabeza y no sabes por dónde empezar, tranquila: aquí te traemos una guía con varios imprescindibles que no puedes dejar pasar en estas rebajas. Son prendas clave que sí o sí necesitarás en tu armario y que, además, vuelan en cuestión de horas. Toma nota y empieza a crear tus cestas en tus tiendas favoritas.

Pantalón de traje

El pantalón de traje es uno de los básicos imprescindibles para aprovechar en las rebajas de invierno. Funciona en cualquier armario y se adapta a mil estilos. Puedes apostar por colores clásicos como negro, camel o marrón, o atreverte con tonos más vivos para dar un toque diferente a tus looks.

En cuanto al corte, hay opciones para todos los gustos: más ceñidos o rectos, de tiro alto para estilizar la figura o tiro bajo si prefieres un aire más chic. Una prenda versátil que usarás durante todo el año y que nunca está de más tener en el armario, porque te aseguramos que te va a salvar en más de una ocasión.

Jersey de punto

El jersey de punto es otra gran oportunidad para invertir en las rebajas de invierno y conseguir uno de calidad que realmente merezca la pena. Es el tipo de prenda que llevas todo el invierno, así que conviene optar por uno en el que no se formen bolitas después de dos lavados.

Puedes elegirlo en cualquier color que te guste o que combine con tu armario, y en diferentes estilos: oversize o más ajustado, cuello vuelto, escote en V, cuello redondo o cuello caja, entre otros. Sea cual sea tu preferencia, un buen jersey de punto rebajado será una prenda clave que usarás una y otra vez.

Zapatillas de ante

Las zapatillas de ante son perfectas para crear looks más urbanos y con estilo. Son cómodas, versátiles y combinan con todo: desde faldas o pantalones de traje, hasta chándal o jeans.

Elige el color que más te guste o ese tono que menos tienes repetido en tu armario para aportar frescura y un toque muy tú a tus outfits. Una buena opción para invertir en rebajas y elevar cualquier conjunto con un toque moderno y confortable.

Plumífero

Un buen plumífero con capucha es otra prenda que merece la pena fichar en las rebajas de invierno, sobre todo si vives en Galicia, donde el frío viene acompañado de humedad y la lluvia es habitual. Lo esencial es que sea un plumas de calidad que te proteja del clima atlántico y te mantenga abrigada y calentita.

Puedes elegir entre modelos más o menos mulliditos, con más o menos bolsillos, pero lo importante es que tenga buena capucha y relleno suficiente para aislarte del viento y la humedad. Es una prenda práctica, funcional y muy ponible que te arrepentirás de no aprovechar en los descuentos.

Bolso baguette

El bolso baguette es un imprescindible esta temporada que necesitas añadir a tu colección. Su tamaño y forma lo hacen muy versátil, ideal tanto para el día a día como para ocasiones más formales, aportando un toque elegante a cualquier conjunto. Las rebajas son el momento perfecto para hacerte con el que más te guste a buen precio.

Disponible en múltiples materiales y colores, desde tonos clásicos hasta opciones más llamativas, combina con todo tipo de looks. Su diseño práctico, con asas cómodas y cierres funcionales, lo convierte en una inversión acertada que, te aseguramos, no vas a poder dejar escapar.