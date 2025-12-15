Zara saca a la venta la prenda más cara de la historia de la firma por casi 1.000 euros

Zara ha sacado a la venta la prenda más cara de la historia de la firma. Nada más y nada menos que 999 euros es lo que cuesta la chaqueta que ha salido este lunes a la venta en la tienda insignia de la calle Compostela de A Coruña. Una prenda única que solo se puede adquirir, por el momento, en los cuatro "apartamentos" que tiene la firma repartidos por todo el mundo.

La prenda, hecha de piel al 100%, cuenta con bordados visibles en todo el exterior. Toda una suma de detalles que han llevado a la firma a crear una etiqueta única para esta chaqueta, que desde este lunes se exhibe en la última planta de su 'flagship' de la ciudad herculina.

Como ocurre con otras prendas exclusivas lanzadas por Zara en los últimos años, esta chaqueta solo se exhibe en los conocidos "apartamentos" de la firma, de los que existen únicamente cuatro en todo el mundo: A Coruña, Madrid, Barcelona y París. Estos espacios reciben novedades y productos únicos, como este abrigo, incluso semanas antes de su llegada al resto de tiendas o a la web.

El de A Coruña fue el primero que estrenó la firma. Está situado en el número 3 de la calle Compostela, a escasos metros de la que fue la primera tienda de Zara de la historia, en la calle Juan Flórez.

Chaqueta de Zara por 999 euros

Se trata de una especie de "laboratorio de pruebas" al que llegan las prendas más exclusivas antes incluso de su lanzamiento online. En el caso de esta chaqueta, por el momento no ha llegado al resto de tiendas de España y, dada su exclusividad, se desconoce si acabará distribuyéndose en otros establecimientos de la firma.

Aumento de la calidad: suben los precios

Aunque Zara no había alcanzado hasta ahora este nivel de precios -exceptuando colecciones como la de '50 creators'- en los últimos años se ha apreciado un aumento progresivo de la calidad de sus productos y, con ello, de su coste. No es extraño encontrar chaquetas de piel por 300 euros o más. Sin embargo, hasta el momento la firma no había superado la barrera de los 600 euros.

De hecho, este mismo lunes también salió a la venta otra chaqueta por 699 euros que, aunque no llama tanto la atención como la de casi 1.000 euros, resulta igualmente menos accesible que las prendas de alrededor de 100 euros que se venden en las plantas inferiores de la tienda.

La chaqueta, perteneciente al departamento de Zara Woman, fue diseñada en la sede de Inditex en Arteixo y fabricada en India. Fuentes cercanas a la compañía que participaron en su proceso de creación aseguran que este tipo de prendas puede alcanzar precios de hasta 4.000 euros en otras marcas.

Su confección en piel y pelo natural explica su elevado coste y refuerza la idea de que Zara comienza a diversificar su mercado, apostando por diferenciarse a través de la calidad y los tejidos.