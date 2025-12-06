5 vestidos y looks de Zara para la cena de empresa de Navidad: desde 27,95 euros y con lentejuelas

Muchas empresas coruñesas ya han celebrado la tradicional cena de Navidad. Otras todavía están por celebrarla y, si aún no tienes look para la ocasión, hoy te mostramos 5 opciones de Zara perfectas para estas fechas.

El buque insignia de Inditex lanzó su colección especial de fiestas hace algunas semanas y, como no podría ser de otra manera, los vestidos, las lentejuelas y los colores oscuros ocupan un papel protagonista durante estas celebraciones.

5 looks de Zara para la cena de empresa de Navidad

¿Qué me pongo para la cena de empresa? ¿Un vestido? ¿O mejor un traje? Si a estas alturas del mes sigues con dudas, en este artículo de Quincemil te proponemos 5 vestidos y looks de Zara con los que acertarás al 100%.

1. Vestido midi (39,95 euros)

Vestido midi de Zara. Ref: 3067/261/800 Zara (Web)

Zara ofrece tendencias actuales a precios accesibles y, en su catálogo, destaca un bonito vestido midi de cuello subido y manga sisa con frunces. El modelo, con número de referencia 3067/261/800, incluye un forro interior combinado con tirantes ajustables y cierre lateral mediante una cremallera oculta en la costura.

Se trata de una opción muy versátil que no solo podrás utilizar en la cena de empresa de Navidad, sino también a lo largo del año en otros eventos. Su precio es de 39,95 euros y está disponible en dos colores (negro y chocolate), así como en una amplia gama de tallas (desde la XS hasta la XL).

Eso sí, es una alternativa algo más atrevida, ya que presenta un tejido con transparencias tanto en la zona de hombros y clavículas como en las piernas.

2. Vestido jacquard con hilo metalizado (27,95 euros)

Vestido de tejido en jacquard. Ref: 4770/400/033 Zara (Web)

Este vestido jacquard con hilo metalizado de Zara es un básico de armario al que recurrir tanto para una cena de empresa como para cualquier otro evento especial. Es una opción súper elegante y accesible, ya que está disponible por solo 27,95 euros.

Con un diseño sobrio y sofisticado, este modelo presenta cuello perkins y manga sisa. Incorpora detalles en tejido jacquard y aplicación de hilo metalizado. Además, el bajo remata en una línea evasé que aporta movimiento y favorece la silueta.

Está disponible en dos colores (negro/plata y crudo/beige) y en tres tallas: S, M y L.

3. Vestido midi con pliegues (29,99 euros)

Vestido con pliegues. Ref: 4333/241/800 Zara (Web)

En el apartado 'Special Prices' de Zara encontramos este sencillo pero socorrido vestido midi en color negro, con un diseño que favorece a todo tipo de cuerpos y permite total libertad de movimiento para una noche de fiesta.

Presenta una rebaja del 46%, lo que deja su precio en 29,99 euros. Se trata, eso sí, de una oferta temporal disponible hasta el 15 de enero, por lo que es el momento perfecto para hacerse con este básico de armario.

Tal y como detalla Zara en su página web, el vestido está confeccionado con una hilatura en mezcla de algodón y con lino 21%. El cuello redondo y la manga larga lo convierten en una prenda ideal para la Navidad. Además, incorpora detalles de pliegue en la cintura y un cierre en la espalda con abertura y botón.

4. Mono bombacho de lentejuelas (79,95 euros)

Mono bombacho. Ref: 1223/240/700 Zara (Web)

Las lentejuelas son un clásico de la Navidad, ya que aportan brillo y luminosidad al outfit. Para quienes no quieran llevar vestido y prefieran optar por un pantalón, Zara propone un precioso mono bombacho en tonos marrones.

El modelo, con número de referencia 1223/240/700, presenta un diseño con escote en pico y tirantes finos. Los detalles de lentejuelas aportan el toque brillante, mientras que el bajo abullonado, rematado con elástico, añade personalidad al look.

¿Su precio? 79,95 euros.

5. Pantalón de terciopelo con lentejuelas (39,95 euros)

Pantalón de terciopelo con lentejuelas. Ref: 9790/869/700 Zara (Web)

¿Terciopelo y lentejuelas? Zara presenta esta atrevida propuesta que, además, incorpora un estampado de cebra en tonos marrones, ideal para combinar con una camisa de manga larga o blusa. Es una opción muy llamativa, perfecta para quienes quieren un look que no deje a nadie indiferente.

Este pantalón destaca por ser cómodo y abrigado a partes iguales. Su precio es de 39,95 euros y, según la web de Zara, las tallas disponibles son 34, 36, 38 y 40. Las tallas 32, 42 y 44 ya están agotadas.