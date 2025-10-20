Aterriza en A Coruña uno de los mercadillos vintage más esperados: prendas a 9 euros de marcas como Nike y Levi's

La ropa vintage está de moda. Esta tendencia, que se refiere a prendas y accesorios de épocas pasadas, ha resurgido impulsada por la búsqueda de originalidad, sostenibilidad y un deseo de alejarse de la moda rápida.

En un mundo saturado por el fast fashion, crece el interés por las prendas vintage, muchas de las cuales destacan por su alta calidad y exclusividad, aunque, a veces, pueden tener precios superiores en comparación con la moda actual.

Aterriza en A Coruña uno de los mercadillos vintage más esperado

Con el objetivo de acercar la moda vintage a todos los bolsillos, Billy's aterriza en A Coruña los próximos días 24, 25 y 26 de octubre, ofreciendo una experiencia única (con prendas muy económicas) para los amantes del estilo con historia.

Organizado en Daji Room (calle Pla y Cancela, 6), el mercadillo vintage Billy's llega por primera vez a la ciudad herculina con más de 2.000 prendas retro: camisetas, pantalones o chaquetas de marcas top como Nike, Carhatt y Levi's por solo 9 euros.

El evento tendrá lugar este fin de semana, del viernes 24 al domingo 26 de octubre, entre las 11:00 y 21:00 horas, en el número 6 de Plá y Cancela. Además de ofrecer auténticas gangas, también promete un regalo para los 20 primeros clientes que acudan a comprar cada día.

"Llega el evento de ropa vintage más grande de la ciudad. Más de 2.000 prendas vintage a 9 euros. Marcas top como Nike, Adidas, Lacoste, Carhatt, Levi's, The North Face y muchas más", detallan en una publicación en Instagram.

Los amantes de la moda vintage tienen una cita este fin de semana en A Coruña: el mercadillo vintage Billy's, uno de los más esperados de España. El acceso es gratuito; no obstante, hay entradas VIP a la venta con acceso preferente antes de la apertura por solo 5 euros.

Esta entrada VIP incluye acceso preferente sin colas y 30 minutos antes que el resto de clientes, y una partida gratis en la máquina de gancho para ganar unas zapatillas de marca. "No te lo puedes perder", animan desde Billy's.

Con la llegada del frío, el mercadillo vintage Billy's es, sin duda, una oportunidad única para renovar el armario sin gastar mucho. En él podrás encontrar prendas de todos los estilos y marcas por solo 9 euros. Eso sí, no tardes demasiado si quieres hacerte con estas prendas y evitar las colas.