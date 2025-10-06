Agotado el primer producto de la colección de Zara 50 aniversario: una figura de Kasing Lung
La figura de edición limitada, inspirada en el arte del ilustrador hongkonés, alcanza el éxito absoluto en pocas horas
Zara ha vendido completamente el primer producto de su colección de 50 aniversario creado en colaboración con el artista Kasing Lung, reconocido por su serie The Monsters y su icónica figura Labubu.
La pieza, valorada en 299 euros, reinterpretaba a Lung como fotógrafo callejero, con chaqueta azul de trabajo y cámara en mano, reflejando la moda urbana y la individualidad del estilo personal.
Esta edición limitada se ha agotado en tiempo récord, y forma parte de un proyecto en el que todos los beneficios se donan a Women's Earth Alliance, organización dedicada a proteger el medio ambiente y potenciar el liderazgo femenino.
La colección conecta arte contemporáneo, diseño de personajes y cultura del coleccionismo, consolidando a Kasing Lung como fenómeno global.
Con esta primera venta, Zara y Kasing Lung marcan un hito en la historia de la marca, demostrando el poder del arte y la moda de edición limitada en generar expectación y deseo entre los coleccionistas y amantes de la cultura urbana.
El resto de 49 referencias siguen a la venta en la web de la multinacional con sede en el Polígono de Sabón.