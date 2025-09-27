El bolso baguette será tendencia este otoño en A Coruña: un clásico popularizado por Carrie Bradshaw

Caroline Marie Bradshaw es mucho más que la protagonista Sexo en Nueva York: es un verdadero icono de la cultura popular y una musa para muchas mujeres, gracias a su independencia, autenticidad y pasión por la moda.

Interpretada por Sarah Jessica Parker, Carrie dejó huella a lo largo de seis temporadas con looks que hoy son considerados emblemáticos: desde el tutú blanco de la intro de la serie hasta el vestido con estampado de periódico que usó para reconciliarse con Mr. Big.

Así es el bolso que popularizó Carrie Bradshaw

Charlotte York junto al personaje de Carrie Bradshaw en uno de los capítulos de la serie. HBO

Carrie también se distingue por el uso de un complemento que hoy triunfa en ciudades como A Coruña: el bolso baguette. Este icono de estilo de los años 2000 recibe su nombre por la facilidad con la que se lleva bajo el brazo, como si fuera una barra de pan.

Más allá de su valor estético, los bolsos son esenciales: no solo aportan estilo y reflejan la personalidad de quien los lleva, sino que también son herramientas fundamentales para organizar y transportar nuestras pertenencias, desde el teléfono y la cartera hasta las llaves de casa.

Si este otoño vas a invertir en un bolso, el modelo baguette es un acierto seguro. Pequeño y alargado, en forma de barra de pan, es una pieza muy funcional con aire vintage disponible en un amplio rango de precios: desde 20 hasta 700 euros e incluso más.

Bolso baguette. Ref: 4227640 Pull&Bear (Web)

Tiendas como Pull&Bear, Parfois y Zara tienen modelos a la venta a precios muy accesibles, como este bolso de hombro en tejido efecto craquelado, disponible en color marrón, con asas largas de hombro y cierre mediante cremallera.

Bolso baguette de Jacquemus. Ref: BAW00057AC01C01990 Jacquemus (Web)

Incluso para un capricho, marcas de lujo como Jacquemus han respondido a la creciente demanda de bolsos baguette. En la última colección de la firma francesa, contemporánea y minimalista, se incluye este precioso modelo disponible en varios colores (negro, blanco, marrón, dorado...) y a la venta por 620 euros.

Además, el bolso baguette es extremadamente versátil y se adapta a todo tipo de combinaciones. Su tamaño pequeño y funcionalidad permiten elevar cualquier look, ya sea unos pantalones vaqueros con una camiseta básica o una falda más elegante.

El bolso baguette es una opción muy acertada tanto para una salida nocturna con las amigas como para acudir a la oficina. Sin duda, un diseño que necesitas en tu armario para vestir elegante en cualquier ocasión, capaz de aportar un toque de estilo en cualquier momento.

¿Cómo elegir el bolso baguette adecuado para cada momento? El cuero es clásico y duradero, conjuntando a la perfección con trajes y prendas elegantes; mientras que los materiales de terciopelo tienen un cierto aire romántico, encajando de lujo con faldas noho y botas cowboy.

En definitiva, el bolso baguette es un clásico que trasciende generaciones: un complemento esencial que Carrie Bradshaw popularizó a principios de los 2000 y que hoy sigue siendo deseado por todas. Y tú, ¿ya tienes el tuyo para lucir en A Coruña?

En este artículo de Quincemil te contamos otros modelos que serán tendencia este otoño 2025 en la ciudad herculina (y que más se ven en Instagram).