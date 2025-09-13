Vuelve la chaqueta de ante: 5 razones por las que debería estar en tu fondo de armario si vives en A Coruña

Aunque el verano aún no ha terminado, la temporada de abrigos ya está aquí. Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, estas prendas vuelven a convertirse en protagonistas.

Este otoño es un buen momento para renovar el armario con nuevas tendencias en abrigos, como gabardinas y diseños oversize. La temporada 2025-2026 también trae de vuelta un clásico: la chaqueta de ante.

La chaqueta de ante, un básico atemporal

La chaqueta de ante es, sin duda, un básico atemporal en el armario, especialmente para los días de entretiempo. Es una prenda fácil de combinar y permite elevar cualquier outfit básico a un nivel superior.

En este artículo de Quincemil te contamos 5 razones por las que la chaqueta de ante debería estar en tu fondo de armario si vives en A Coruña:

1. Un básico atemporal

Si hay una prenda que vuelve cada temporada es la chaqueta de ante. Su estética vintage y elegante la han convertido en un básico atemporal que regresa cada otoño (y primavera). Resulta ideal para el entretiempo, ya que es una pieza ligera y cómoda, perfecta para los días de octubre y noviembre con temperaturas suaves.

Las principales tiendas de moda femenina, como Zara y H&M, ya han lanzado su nueva colección de otoño, en la que las chaquetas de ante se consolidan como una de las grandes tendencias de la temporada. Parfois, por ejemplo, tiene este delicado modelo a la venta por 139,99 euros.

Chaqueta de piel de Parfois. Ref: 238214 Parfois (Web)

2. Colores neutros

La chaqueta de ante es una prenda que sí o sí tienes que tener en tu armario este otoño. Confeccionada en piel, es discreta y elegante y suele encontrarse en colores clásicos. Entre ellos, los tonos tierra -como el camel, la terracota o el marrón chocolate- se imponen como los favoritos de la temporada, aportando calidez y sofisticación a cualquier look.

3. Durabilidad

Otro aspecto a resaltar de la chaqueta de ante es su durabilidad. Esta prenda no solo destaca por su versatilidad y capacidad de abrigo en la temporada de entretiempo, sino que también por su durabilidad. Con los cuidados y el mantenimiento adecuado, el ante -a diferencia de la polipiel- puede durarnos varios años sin perder su encanto y textura suave.

La chaqueta de ante requiere una serie de cuidados para alargar su vida útil. Antes del primer uso y cada cierto tiempo, se recomienda aplicar un spray repelente al agua para protegerla de la humedad. También se aconseja cepillarla con un cepillo de ante y guardarla en un lugar fresco y seco sin luz solar directa.

4. Versatilidad y elegancia

Si aún dudas entre hacerte con una chaqueta de ante o elegir cualquier otra prenda de abrigo, recuerda que esta primera opción combina como pocas la versatilidad con la elegancia. La chaqueta de ante es un básico del armario de otoño que encaja con todo tipo de oufits: desde unos pantalones vaqueros y camiseta básica hasta un vestido midi. ¿A qué esperas para hacerte con la tuya?

Chaqueta de ante de Massimo Dutti. Ref: 4731/951 Massimo Dutti (Web)

5. Buena relación calidad-precio

La chaqueta de ante promete salvar cualquier look este otoño. Ideal para acompañarnos en las mañanas y noches más frías, destaca además por su durabilidad, lo que la convierte en una inversión segura y atemporal.

El ante, como otros cueros, es un material resistente que envejece de forma favorable, aunque requiere cuidados específicos para prolongar su vida útil. Al ser una prenda de alta calidad, puede convertirse en una pieza que te acompañe durante muchas temporadas.

Se trata de un modelo que rara vez pasa de moda y que, además, se adapta a diversas ocasiones, desde un look casual hasta uno más elegante. En la época más fría del año, puede usarse con diferentes capas y prendas para protegernos de las bajas temperaturas.