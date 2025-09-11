Un experto gallego sobre plancharse el pelo con calor: "Libera partículas que pueden llegar a los pulmones"

Las planchas de pelo se han convertido en uno de los mayores aliados de belleza de las mujeres. Diferentes marcas, tamaños, con o sin cable, ya sea para alisar o para rizar el cabello, pero si algo está claro es que son imprescindibles en nuestra rutina.

"¿Te planchas el pelo? Pues puede que haya algo que nadie te haya contado", señala el médico divulgador Manuel Viso en un vídeo en el que explica los posibles efectos que podemos vivir a causa del calor de estos aparatos y su combinación con ciertas lacas o sérums.

"Cuida tu pelo y tus pulmones"

Un estudio ha desvelado algo que a muchas personas les puede resultar de interés, pues es sobre una práctica cotidiana para gran parte de la población: el uso de las planchas de pelo. Tal y como informa Manuel Viso, "plancharse el pelo con calor, peinarse el pelo, durante 20 minutos libera más de 10.000 millones de partículas en el aire".

Estas partículas provienen de los productos capilares que aplicamos previamente, como sérums, lacas o cremas. "Alguno de esos productos contienen siloxano D5", explica. El siloxano D5 es una sustancia que "se volatiliza con el calor", generando nanopartículas que quedan suspendidas en el aire y que "pueden llegar a nuestros pulmones".

"Un estudio sugiere que estas partículas podrían asociarse a inflamación pulmonar o incluso dificultad respiratoria", advierte el doctor. Pero esto podría ir a más. "Otros estudios, eso sí, realizados en animales, señalan que podrían también asociarse a problemas hepáticos o alteraciones cerebrales, como deterioro cognitivo", añade.

"Respirar esto no es inocuo, pero tranquilos que no se trata de meter miedo ni siquiera de que dejemos de peinarnos, sino simplemente de tomar cuidados", continúa el experto para evitar alarmas en la población.

Entre las recomendaciones para reducir los riesgos, destacan las siguientes.