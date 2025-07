Paul Marcel: la marca textil en la que "Galicia no es un lugar, sino una actitud"

En las provincias gallegas es cada vez más habitual ver por las calles camisetas con eslóganes que hacen un guiño a la comunidad y que reivindican la identidad y hace unos meses emprendedores locales han colaborado al nacimiento de la marca textil Paul Marcel, que ha surgido para ir más allá.

Se trata de camisetas, sudaderas y otras prendas con fragmentos en gallego apuntillados en ocasiones en inglés hasta diseños que homenajean canciones tradicionales como A saia de Carolina. La razón para ello, según los creadores, es que "Galicia vive en esas melodías que cantaron nuestras abuelas y en las que cantamos hoy", además de que su intención principal es "poner en valor lo que muchas veces pasa desapercibido".

Su máxima es que "Galicia is the best place na terra", algo que no lo toman como un mensaje más de sus camisetas, sino como una convicción plena. Esta marca representa un guiño a la rebeldía creativa y para su logo se han inspirado en la figura de Marcel Duchamp, un artista que cambió para siempre la historia del arte.

"Nuestro logo es un guiño a esa gente que se atreve a vivir a su manera, que no se deja encorsetar. Es un homenaje a la libertad y a la imperfección bonita, la que nos hace únicos. No queremos modas que uniformen, queremos prendas que cuenten historias, que transmitan alma. Y sí, esa rareza también está en nosotros", argumentan.

"Es un sentimiento hecho prenda", afirman también sin caer en tópicos vacíos. Ahora mismo están inmersos en la preparación de la Galicia Team Paul Marcel, una selección de personas que quiera vestir su última prenda. Un proyecto que reunirá a 11 personas que representan lo mejor de Galicia.

"Ser gallegos que personifican lo cool de serlo", dicen sobre su iniciativa. En esta marca, dejan claro que "Galicia es nuestro origen, pero no nuestra frontera" y sobre esto reconocen que cada día les escribe más gente desde fuera, gallegos que viven lejos y sienten esa morriña o personas que, sin ser gallegas, se identifican con su filosofía.

Una "bendita locura" hecha realidad

La marca nació hace unos meses, pero no de la noche a la mañana. Está siendo un proceso, un camino que empezó con una idea clara: poner en valor lo que tenemos delante y muchas veces pasa desapercibido. "Galicia nos acompaña a diario, pero ¿cuántas veces la miramos de verdad? Queremos vivir de forma consciente, apreciando lo que nos rodea", explican.

Para ellos su inspiración en Duchamp para la representación de la marca supone transmitir el mensaje de que siguen una forma de hacer las cosas sin tomárselo todo "tan enserio". El espíritu que les inspira es "no seguir el camino marcado, crear con libertad y con ironía, pero con fondo y forma".

Definen Paul Marcel como un creador rodeado de un equipo ajeno a la marca que aporta su impronta desde su punto de vista y que "es alma, pasión compartida". "Queremos que la gente venga porque conecta con lo que somos, porque siente Galicia como nosotros la sentimos: libre, profunda, imperfecta y maravillosa", detallan.

"Esto nace con todas las ganas de defender algo que no existe, de no ir a vender, sino de que vengan a comprar porque conectan, porque apuestan por llevar algo que les define, que habla de su origen, de sus gustos… que habla de ellos", resumen sobre este proyecto al que bautizaron ya como su "bendita locura".

Camiseta Galician Team. Cedida

Los creadores defienden que quieren "romper con el regionalismo de escaparate y con el humor fácil: Galicia no es graciosa, Galicia es profunda, tiene mar, montaña, niebla y misterio y tiene música, versos y leyendas", enumeran.

Consideran a su vez que "nuestra elegancia tiene alma y acento gallego" y defienden que "ser raro también es cool y que ser diferente no es un defecto, es nuestra esencia". "La identidad gallega no está reñida con lo urbano, es infinitamente más que el tópico rural", aseguran, sobre lo que añaden que con sus prendas hacen a su vez "un homenaje a la libertad y a la imperfección bonita".

"No queremos modas que uniformen; queremos prendas que cuenten historias, que transmitan alma", aclaran.

"Galicia es cool y hay que vestirla con carácter"

Las prendas de Paul Marcel se crean en base a la filosofía de que "la gente quiere llevar algo que le represente de verdad, algo que hable de su raíz sin ser un disfraz". "Galicia es cool, hay que vestirla con elegancia y con carácter", afirman.

Trabajan con materiales premium, buscan calidad y detalles cuidados para ofrecer autenticidad. Gracias a eso confirman que pasa "algo mágico", que consiste en que el 80% de la gente que compra, vuelve a comprar.

Incluso lanzaron recientemente una prenda sorpresa, sin mostrar el diseño, y más de 50 personas la compraron solo por confianza. "Eso nos dice que estamos creando comunidad, que Paul Marcel no es moda, es sentimiento", cuentan.

De cara al futuro, desde Paul Marcel subrayan que quieren "seguir vistiendo personas, pero también crear un sello Paul Marcel para destacar lo que de verdad importa: lugares, momentos y actitudes". "Queremos vivir proyectos que unan moda, arte y orgullo gallego", resumen.

Sudadera de Miña Terra. Cedida

Su zona de influencia en Galicia, pero no su frontera y se muestran satisfechos con la respuesta que están teniendo. Exponen que "Paul Marcel es una conversación constante con la gente y no son clientes, son parte de la marca".

Su modo de funcionar son conscientes de que no es el habitual, dado que suben contenido inesperado a sus redes sociales (incluso prendas de otras marcas), juegan con los idiomas sin necesidad de traductor y se permiten atrevimientos como que la gente compre sin ver la prenda.

"No queremos encajar en algo: queremos sorprender. Somos Galicia con actitud: elegancia sin drama, identidad sin disfraz, autenticidad sin límites", concluyen orgullosos.