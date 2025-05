Las sandalias que todas deben tener como fondo de armario: perfectas para recorrer A Coruña

Ese momento del año en el que guardamos en el armario las botas para dar paso a las sandalias es una absoluta maravilla, porque eso solo significa que ya ha empezado el buen tiempo. Así, en primavera y verano las sandalias son el calzado más especial y bonito para crear outfits veraniegos de lo más espectaculares. Entre todas sus versiones y modelos, te presentamos las 4 tendencias de esta temporada para que no falte ninguna en tu armario y pasees por las calles de A Coruña.

Como el resto de ropa, el calzado también se reinventa y se adapta a la subida de temperaturas. Así, creamos estilismos mucho más frescos y versátiles. En este sentido, las sandalias son un imprescindible que, en función de cómo las combines y del tipo que uses, puedes crear looks súper bonitos que sean objeto de todas las miradas. Estas son las cuatro sandalias que no puedes dejar de lado esta temporada de 2025.

1. Sandalias moca

Sandalia color moca de Zara. Ref: 2510/510/105 Zara

Este verano, el color moca se posiciona como un must, desbancando al clásico negro en el mundo del calzado. Con su calidez y su toque sofisticado, las sandalias en tono moca ofrecen una alternativa versátil y elegante que se adapta a cualquier look diario. Lejos de ser un neutro común, este marrón con matices terrosos es súper moderno y especial.

Si decides apostar por sandalias moca, no solo sigues la tendencia de las pasarelas, sino que llevarás a cabo toda una declaración de estilo personal. Este tono combina fácilmente con colores claros, tejidos naturales y estampados florales.

2. Estilo peep-toe

Sandalia tacón kitten de Mango. Ref: 87075960 Mango

Las sandalias peep-toe regresan con fuerza esta primavera-verano 2025. Estas sandalias aportan un toque diferente con su abertura delantera, ofreciendo cierta sensualidad a la totalidad del look.

Es la opción ideal si buscas un calzado fresco pero con carácter, pues las peep-toe se adaptan tanto a conjuntos más del día a día como a estilismos más pulidos para ocasiones especiales.Así, son un must-have ideal que deberías añadir en tu armario para crear outfits elegantes y 100% en tendencia. Te aseguramos que va a ser una de tus sandalias favoritas esta temporada y que no te las vas a querer quitar.

3. Zuecos en su diversidad de formas

Zuecos de Stradivarius. Ref: 9164/570/100 Stradivarius

Esta temporada primavera-verano 2025, los zuecos confirman su permanencia en el armario como una opción cómoda, versátil y estilosa. Desde versiones clásicas en madera con acabados minimalistas hasta otras posibilidades más modernas con plataformas o detalles metálicos, este tipo de calzado se adapta a todos los estilos.

Ya sean cerrados, abiertos, con tacón o completamente planos, su silueta robusta aporta carácter y comodidad a partes iguales, convirtiéndolos en la elección perfecta para quienes buscan estilo sin renunciar al confort.

4. Sandalias con cintas atadas en el tobillo

Sandalia plana atada de Bershka. Ref: 1803/560/040 Bershka

Las sandalias con cordón en el tobillo, atadas a modo de lazada, son otra tendencia que viene pisando fuerte esta temporada. Inspiradas en la estética balletcore, estas sandalias aportan un aire femenino. Ya sea con tiras finas o con lazos envolventes al tobillo, este calzado no solo estiliza la figura, sino que añade dinamismo y movimiento al conjunto.

Firmas de lujo de gran renombre han apostado por este diseño, que combina sensualidad y ligereza con una funcionalidad inesperada. Perfectas para vestidos vaporosos, faldas midi o incluso pantalones anchos recogidos al tobillo, las sandalias con lazada han venido para quedarse.